"Бизнес в Украине привык к откатам": при закупке ноутбуков для учителей хотели украсть 300 млн

"Бизнес в Украине привык к откатам": при закупке ноутбуков для учителей хотели украсть 300 млн

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, субвенцию и тендеры на время проверки останавливать не будут.

Служба безопасности Украины и Министерство цифровой трансформации заявили об обнаружении коррупционной схемы на 300 млн грн в рамках реализации государственно-правительственной программы "Ноутбук каждому учителю".

Об этом представители Минцифры, СБУ и МОН заявили на брифинге в понедельник, 13 сентября, пишет НВ.

Представители ведомств заявили, что обнаружили информацию о намерениях реализовать коррупционную схему при закупке ноутбуков для учителей.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, ведомство направило все договоры по всей стране на повторную экспертизу. Министр отметил, что субвенцию и тендеры на время проверки останавливать не будут.

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"Я хотел бы обратиться ко всем главам профильных департаментов, ко всем интеграторам, поставщикам, ко всем производителям — никому заносить деньги не нужно", — отметил Федоров.

В свою очередь, и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк отметил, что в рамках запланированной коррупционной схемы отдельные лица хотели организовать заговор участников IT-рынка: вендоров и интеграторов (предприятий, которые импортируют и занимаются поставками такого рода компьютерной техники), добавив, что организаторы схемы заявляли, что якобы уполномочены на это Министерством цифровой трансформации.

"Были установлены конкретные лица, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, которые могут быть задействованы в указанной программе", — отметил Витюк.

Так, в рамках схемы предлагалось установить маржу — разницу между фактической ценой ноутбука и той, по которой будет выигран тендер. Цены предлагали завысить более чем на 30%. Общий объем субвенции по этой программе — около 1 млрд грн.

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Предварительно организаторы схемы хотели "поделить между собой" все регионы Украины — кто должен был выиграть тендер в каком регионе.

"К сожалению, бизнес в Украине привык к откатам. И поэтому предприниматели, во всяком случае некоторые из них, согласились на указанную схему", — добавил Витюк.

Представитель СБУ подчеркнул, что пока тендеры по программе закупок ноутбуков были проведены всего в двух областях — Днепропетровской и Волынской и первый тендер сейчас находится на ревизии Минцифры.

Напомним:

Уже в этом году украинские учителя во всех областях и столице Украины должны получить новые ноутбуки, на приобретение которых в бюджете-2021 предусмотрено 980 млн гривен.

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