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«Бизнес зарабатывает на забронированных»: нардеп призвал ужесточить проверки предприятий
Народный депутат Александр Федиенко заявил, что некоторые предприятия могут зарабатывать на бронировании работников от мобилизации. Он призвал ужесточить проверки компаний.
Народный депутат Александр Федиенко высказался за усиление контроля над предприятиями, которые имеют право на бронирование сотрудников от мобилизации.
Об этом Федиенко заявил в эфире «Киев24».
Нардеп призвал более тщательно проверять предприятия, которые могут выдавать бронь
Он убежден, что в случае обнаружения злоупотреблений профильные институты обязаны проводить тщательные проверки и сверять количество забронированных специалистов с реальными объемами произведенной продукции и государственными контрактами.
Федиенко прямо согласился с тезисом, что отдельные компании превратили бронирование в источник прибыли.
«У нас есть сигналы, что отдельные предприятия делают бизнес на забронированных».
Для борьбы с этим явлением парламентарий считает необходимым привлекать областные военные администрации и Министерство обороны, а не создавать новые совещательные структуры.
В частности, выход из ситуации со злоупотреблением бронированиями нардеп видит в четкой привязке количества забронированных работников к конкретным объемам производства и выполнению госзаказов.
«Например, если вы выпускаете условно два снаряда, у вас должно быть одно количество работников, а если 1000 снарядов по контрактам — совсем другое количество забронированных работников. Это все равно устанавливаемые критерии. Для этого ни один совещательный орган, координационный центр вообще не нужен», — объясняет Федиенко.
Также парламентарий выступил категорически против идеи формирования Координационного совета с привлечением силовиков, НАПК и Службы внешней разведки. Он подчеркнул, что появление такого органа только размывает ответственность правительства, ведь нардепы назначали именно исполнительную власть и должны спрашивать с профильных должностных лиц, а не со вспомогательных центров.
В заключение нардеп добавил, что исполнительная власть вместо реального решения задач по пополнению Вооруженных сил Украины возвращается к старому механизму, который ранее уже отменяли в Министерстве экономики под руководством Юлии Свириденко.
По его словам, бездумное вымывание кадров из сектора экономики грозит обеспечению Сил обороны и функционированию критической инфраструктуры.
«А кто потом будет снабжать наши Вооруженные силы Украины денежным обеспечением, дронами, ракетами? Кто будет ремонтировать энергетику?».
Бронирование от мобилизации: последние новости
Из-за стремительного роста количества забронированных и случаев злоупотреблений правительство готовит новые критерии критичности бизнеса, рассматривает возможность снижения квот со 100% до 85%, в частности для ОПК и энергетики, и создания специального Координационного центра для дополнительного контроля.
В то же время, производители оружия и коммунальщики предостерегают, что такие ограничения и потеря специалистов дефицитных специальностей могут критически навредить производству вооружения и аварийному восстановлению инфраструктуры.
Параллельно раздаются призывы к существенному сокращению льготных категорий: в частности, нардеп Марьяна Безуглая предлагает отменить бронирование для медиков, ученых НАН, педагогов, а также большинства чиновников, полицейских и прокуроров.
Кроме этого, Кабмин прорабатывает ограничение отсрочек по уходу за родственниками с инвалидностью II–III степеней родства и попечительства. На фоне этих инициатив Минобороны проводит очередной этап автоматического продления более 90% отсрочек через государственные реестры.