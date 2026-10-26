«Бизнес зарабатывает на забронированных»: нардеп призвал ужесточить проверки предприятий

Нардеп предлагает усиленные проверки предприятий / © ТСН.ua

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Народный депутат Александр Федиенко высказался за усиление контроля над предприятиями, которые имеют право на бронирование сотрудников от мобилизации.

Об этом Федиенко заявил в эфире «Киев24».

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Нардеп призвал более тщательно проверять предприятия, которые могут выдавать бронь

Он убежден, что в случае обнаружения злоупотреблений профильные институты обязаны проводить тщательные проверки и сверять количество забронированных специалистов с реальными объемами произведенной продукции и государственными контрактами.

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Федиенко прямо согласился с тезисом, что отдельные компании превратили бронирование в источник прибыли.

«У нас есть сигналы, что отдельные предприятия делают бизнес на забронированных».

Для борьбы с этим явлением парламентарий считает необходимым привлекать областные военные администрации и Министерство обороны, а не создавать новые совещательные структуры.

В частности, выход из ситуации со злоупотреблением бронированиями нардеп видит в четкой привязке количества забронированных работников к конкретным объемам производства и выполнению госзаказов.

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«Например, если вы выпускаете условно два снаряда, у вас должно быть одно количество работников, а если 1000 снарядов по контрактам — совсем другое количество забронированных работников. Это все равно устанавливаемые критерии. Для этого ни один совещательный орган, координационный центр вообще не нужен», — объясняет Федиенко.

Также парламентарий выступил категорически против идеи формирования Координационного совета с привлечением силовиков, НАПК и Службы внешней разведки. Он подчеркнул, что появление такого органа только размывает ответственность правительства, ведь нардепы назначали именно исполнительную власть и должны спрашивать с профильных должностных лиц, а не со вспомогательных центров.

В заключение нардеп добавил, что исполнительная власть вместо реального решения задач по пополнению Вооруженных сил Украины возвращается к старому механизму, который ранее уже отменяли в Министерстве экономики под руководством Юлии Свириденко.

По его словам, бездумное вымывание кадров из сектора экономики грозит обеспечению Сил обороны и функционированию критической инфраструктуры.

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«А кто потом будет снабжать наши Вооруженные силы Украины денежным обеспечением, дронами, ракетами? Кто будет ремонтировать энергетику?».

Бронирование от мобилизации: последние новости

Из-за стремительного роста количества забронированных и случаев злоупотреблений правительство готовит новые критерии критичности бизнеса, рассматривает возможность снижения квот со 100% до 85%, в частности для ОПК и энергетики, и создания специального Координационного центра для дополнительного контроля.

В то же время, производители оружия и коммунальщики предостерегают, что такие ограничения и потеря специалистов дефицитных специальностей могут критически навредить производству вооружения и аварийному восстановлению инфраструктуры.

Параллельно раздаются призывы к существенному сокращению льготных категорий: в частности, нардеп Марьяна Безуглая предлагает отменить бронирование для медиков, ученых НАН, педагогов, а также большинства чиновников, полицейских и прокуроров.

Кроме этого, Кабмин прорабатывает ограничение отсрочек по уходу за родственниками с инвалидностью II–III степеней родства и попечительства. На фоне этих инициатив Минобороны проводит очередной этап автоматического продления более 90% отсрочек через государственные реестры.

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