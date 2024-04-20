Бизнесмен и волонтер Сапронов высказался о намерении россиян захватить Харьков

Россиянам для наступления на Харьков нужно 400 тысяч солдат.

В России открыто заявили о намерении захватить Харьков. Оккупанты могут попытаться окружить город в кольцо.

Возможное наступление оккупантов прокомментировал бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов в эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Туришин.

"Это ИПСО прежде всего. Пугать нас не надо. Я не знаю, есть ли в Украине более пуганый город, чем мой. Все возможно с одной стороны... Но концентрацию войск наши ребята видят каждый день и каждый час. Вглубь России наши ребята видят 30 -40 километров спокойно все происходящее", — говорится в сообщении.

По его словам, для того, чтобы попытаться взять Харьков или наступать на Харьков, нужно 400 тысяч человек.

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"Западное направление, со стороны Киева условно, это со стороны Богодухова – первое направление. Второе направление – с севера, со стороны Гоптовки, со стороны Белгорода. Третье направление – правее, со стороны Волчанская, Чугуева ", – рассказал волонтер.

Он подчеркнул, что в Харьков они оккупанты не войдут "от слова никогда".

"Наихудший расклад – это то, что они могут продвинуться в сторону Харькова. Это тоже плохо, потому что если они условно пройдут километров 10-15 пройдут от границы сюда, то город снова смогут доставать артиллерией и минометами", — добавил он.

Ранее мы писали, что россияне, вероятно, попытаются оцепить Харьков и взять его в кольцо, но успех этой операции остается под вопросом.

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