Бизнесмен Игорь Мазепа попал в ДТП: что известно (фото)

Игорь Мазепа

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вечером 9 февраля бизнесмен, основатель Concorde Capital Игорь Мазепа попал в ДТП на Житомирской трассе. Полиция подтвердила факт аварии.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, авария произошла 9 февраля, когда он возвращался в Киев. Впрочем, не назвал деталей происшествия.

Реклама

Он подчеркнул, что «не был устал, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ». Это, говорит Мазепа, подтвердила медицинская экспертиза на месте.

«Сотрудничаю со следствием. Все детали предоставлю немного позже», — написал он.

Что говорят в полиции

В полиции подтвердили факт аварии вечером 9 февраля. Впрочем, фамилию ее участников не назвали.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 21:00 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Каменный Майдан Звягельского района Житомирской области. По предварительным данным, 49-летний киевлянин, управлявший Mercedes-Benz, двигался в направлении города Житомира.

Реклама

«На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего жителя общины, пересекавшего проезжую часть. К сожалению, в результате ДТП пешеход умер по дороге в больницу», — отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что, по результатам предварительного обследования, водитель автомобиля был трезв.

Следователи открыли уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Житомире / © Национальная полиция Житомирской области

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Житомире / © Национальная полиция Житомирской области

ТСН.ua обратился в полицию по поводу комментария о деталях аварии. В частности, действительно ли пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте, о чем пишут некоторые активисты. Впрочем, в полиции Житомирской области воздержались от ответа.

Реклама

Кто такой Мазепа

Игорь Мазепа — бизнесмен, инвестор, основатель и совладелец инвестиционной группы Concorde Capital, основанной в середине 2000-х годов. В разные годы он входил в состав надзорных органов государственных и частных банков страны.

В январе 2024-го Мазепа был задержан на украинско-польской границе. Его обвиняли в организации «схем», нанесших государству ущерб на 7 миллионов гривен. Дело касалось застройки территорий вблизи Киевской гидроэлектростанции. Ему была избрана мера пресечения по возможности внесения залога. 23 января 2024 года Мазепа вышел из СИЗО.

Дело вызвало значительный резонанс в бизнес-среде, где его назвали давлением на предпринимателей, после чего Мазепа стал одним из инициаторов движения в защиту прав бизнеса «Манифест 42»