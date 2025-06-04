Бизнесмен разворовывал деньги, предусмотренные на производство дронов: что ему светит

Подозреваемый / © Полиция Киева

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Украинская компания заказала у коммерческой структуры 500 беспилотников общей стоимостью 28 млн грн для государственного учреждения. Однако деньги были получены, а дроны — так и не поставлены.

Об этом сообщила полиция Киева.

Руководителю предприятия объявили подозрение за мошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения. Часть средств он перевел на иностранные счета, часть — вывел через фиктивные фирмы. Санкции статьи предусматривают до 12 лет заключения.

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Правоохранители продолжают расследование и устанавливают других причастных к преступлению лиц. Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева.

Напомним, Нацполиция Украины разоблачила масштабную схему хищения и отмывания средств, связанную с одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны.