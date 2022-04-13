Бизнесмен Сеяр Куршутов рассказал, что адвокат Дидковский незаконно скрылся от мобилизации за границу

Бизнесмен Сеяр Куршутов рассказал, что адвокат Дидковский незаконно скрылся от мобилизации за границу

Адвоката якобы видели в Вене.

Украинский адвокат, руководитель юридической фирмы "Астерс" Алексей Дидковский подозревается в незаконном пересечении границы во время действия военного положения.

Об этом рассказал известный бизнесмен Сеяр Куршутов на своей странице в Facebook.

Вероятно, Дидковский мог это сделать, чтобы не попасть под мобилизацию. По словам бизнесмена Куршутова, руководителя "Астера" якобы видели в австрийской Вене во время прогулки.

"Мои источники в пограничной службе, говорят, что согласно данным пограничной базы, данный дезертир находится в Украине. Проверил из-за своих венгерских контактов: 28 февраля в 20:35 пересек границу через пункт пропуска "Лужанка" и въехал в Евросоюз, через 7 минут, в 20:42 номер телефона Дидковского включился в роуминг в Венгрии (правоохранители это легко проверят, он много лет пользуется этим номером)", — пишет Куршутов.

Именно поэтому бизнесмен обратился в Госбюро расследований с просьбой применить к якобы сбежавшему адвокату Куршутов также просит Госпогранслужбу объяснить, как адвокат смог пересечь границу.

По словам Сеяра Куршутова, он столкнулся с работой этой юридической фирмы несколько лет назад. Его источники рассказывают, что юристы этой компании "придумывали басни и оказывали давление на суд из-за заместителя главы администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова".