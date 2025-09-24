Бизнесмен возмутился перекрытием Крещатика в Минуту молчания: что было дальше

Артур Пономарев

Киевский бизнесмен Артур Пономарев выразил свое возмущение в соцсетях из-за перекрытия улицы Крещатик во время минуты молчания, назвав это показухой.

Об этом пишет стало известно из опубликованного видео.

«Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше похожий на кладбище, так и еще хотят, чтобы люди каждый день в 9 утра останавливались, занимались этой показухой, как это заведено на западе Украины. Ну, теперь и в Киеве хотят сделать то же», — говорил Пономарев.

После волны критики, которую он получил за свои слова, Пономарев опубликовал видео , где принес извинения и заверил, что поддерживает Украину и уважает память погибших. Бизнесмен также рассказал, что ему стали поступать угрозы. По его словам, в него приезжали сотрудники Службы безопасности Украины, которые провели с ним «профилактическую беседу», а также ему звонили по телефону военные, которым он объяснил свою позицию.

«Я сейчас провожу работу над ошибками — разумеется, так быстро это все не происходит в процессе — и ждем ответа от Службы безопасности относительно квалификации моих действий», — добавил Пономарев.

Напомним, в Киеве каждый день в 09:00, во время общенациональной минуты молчания, будут перекрывать улицу Крещатик. Улицу начнут перекрывать до конца текущей недели. Соответствующее распоряжение уже готовится. Указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделений, отвечающих за коммуникации в общине.

