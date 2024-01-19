Бизнесмена Игоря Мазепу задержали на границе, в чем его подозревают: все подробности

Владельца инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали в 15:00 во время прохождения украинско-польской границы, а в компании проходят обыски. Суд по делу Игоря Мазепы состоится сегодня, 19 января.

ТСН.ua собрал все, что известно о деле.

Мазепа не смог уехать за границу и был задержан на КПП "Медика – Шегини"

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) 18 января задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинско-польскую границу. По данным ДБР, он является организатором схемы противоправного завладения землями.

"18 января работники ДБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции при попытке выезда за границу задержали бизнесмена – организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Задержание происходило на основании статьи 208 УПК Украины", — говорится в сообщении ДБР.

В ДБР также отметили, что в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора схемы.

В ведомстве напомнили, что 29 ноября 2023 года сотрудники ДБР совместно с ДСР Нацполиции разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС.

"В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов. Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе, организаторы схемы из-за коррупционных связей в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", — говорится в сообщении.

Другие участники подыскивали через соцсети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за тяжелого материального положения. В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они "перепродавали" землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали, и профинансировали сделку. По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, отнесенными к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС.

В ДБР добавили, что участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кому уже объявлено подозрение по делу

Представитель ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Едині новини" заявила, что всем фигурантам сделки, которые были задержаны 18 января, сообщены о подозрениях.

"Тем, кого задержали вчера, объявлены подозрения. Одному фигуранту — подозрение в организации преступной группировки, другим — участие в преступной организации", — сказала она.

Что говорят в компании

В компании Concorde Capital, директором которой является Мазепа, заявили, что его задержание связано с "публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на украинских бизнесменов".

Там напомнили, что после задержания Мазепы 18 января, в офисе Concorde Capital состоялись обыски и отметили, что готовят обращение к правительству о "давлении на компанию" со стороны правоохранителей.

"Во время серии обысков правоохранители действовали незаконно и агрессивно, допустив разнообразные процессуальные нарушения, как ограничение доступа адвокатов, беспорядочное изъятие документов и личных средств работников компании, обыск офиса компании без определения суда и силовой вылом дверей. Сейчас Concorde Capital готовится обратиться к правительству о давлении на компанию и возможном разрушении инвестиционного климата в Украине со стороны правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Бизнесмену Игорю Мазепе просят назначить залог в 700 миллионов гривен, а его брату – 500 миллионов.

Сам бизнесмен заявил, что не знает, почему пришли к нему из-за выделения земли якобы с нарушением законодательства.

На своей странице в соцсетях Игорь Мазепа написал о вынесенных ему подозрениях.

"По сути дела. Первое, из "российского следа" в этом деле — разве что некоторые российские слова, которые я услышал при задержании. Но это на их совести. Второе, подозрение касается выделения какого-то земельного участка на 2,4 га. Кто-то там счел, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне — не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответы на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил", — сообщил он.

О Concorde Capital

Основанная Игорем Мазепой, компания Concorde Capital уже 18 лет является лидером инвестиционного рынка Украины и за это время привлекла более 4 миллиардов долларов США инвестиций от более 1000 клиентов.

Реакция на задержание Мазепы

Всеволод Кожемяко, основатель группы Агротрейд, участник боевых действий и советник командующего Нацгвардией написал :

"Очевидно, что задержание Игоря Мазепы по старому земельному делу имеет либо коррупционную, либо политическую подоплеку. Перевожу на современный язык: что-то не то сказал (мог), кого-то не того поддержал (маловероятно), или просто отказался платить по требованию правоохранительного рэкета (скорее всего). В любом случае, ничего общего с правосудием или справедливостью".

Союз украинских предпринимателей (СУП):

1. Задержан бизнесмен Игорь Мазепа со стороны ДБР, но никакой информации в СМИ о задержании по этому делу чиновника или работника правоохранительных органов, тогда как ДБР расследует уголовные правонарушения с особыми субъектами.

2. Возникает множество вопросов у бизнес-сообщества, почему Игорь Мазепа, который ведет открытый образ жизни, постоянно находится на виду, — просто задерживают, вместо вызова в правоохранительные органы для совершения всех необходимых процессуальных действий?

3. СМИ пишут о событиях 10-летней давности, а по информации Concorde Capital, обыски в компании прошли с массовыми нарушениями и изъятием документов по хозяйственной деятельности за последний период и по вопросам, не касающимся уголовного производства!

Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской Бизнес-Школы

"Игорь Мазепа не белый и пушистый, равно как и любой украинский предприниматель с опытом 20-30 лет. Но если вы считаете, что это достаточные основания для обысков и ареста без определения суда и других нарушений прав человека, то у меня для вас плохая новость – вы можете быть следующим", – написал он в колонке для Лига.нет.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк

"Игорь точно не герой моего романа. Если я не ошибаюсь, то никогда, наверное, и в жизни не общался лично с ним. Его биография меня мало интересует. Он — бизнесмен, владелец одной из крупнейших инвестиционных компаний Concorde Capital, и налогоплательщик. За которые в том числе оплачивается и моя зарплата, как чиновника. Он, как и многие другие бизнесмены, был среди тех, у кого хватило смелости открыто и публично говорить о произволе силовиков", — написал он.

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