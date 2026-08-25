Бизнесмену Вадиму Столару вручили подозрение: какое наказание ему грозит — СМИ

Вадим Столар

Реклама

Бизнесмену Вадиму Столару на прошлой неделе заочно сообщили о подозрении. Самая строгая санкция среди инкриминирующих ему статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Об этом «Общественному» сообщили источники в правоохранительных органах.

Реклама

По их данным, среди инкриминируемых Столара правонарушений: вмешательство в работу информационных систем, совершенное в условиях военного положения.

Реклама

Именно эта статья предусматривает строжайшее наказание — до 15 лет тюрьмы.

Другие детали заочного подозрения и обстоятельства уголовного производства уточняются.

Как мы писали, по делу «Форест Гамп» ВАКС избрал экс-заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрый меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога 20 млн грн. САП просила залог в 150 млн грн, а защита настаивала, что мера пресечения вообще не нужна. В суде Мудра возразила, что получала от экснардепа Максима Никитася $4 млн. Ее подозревают по делу о схеме на 150 млн грн, связанной с попыткой внесения залога за Германа Галущенко.

По делу «Форест Гамп» руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал подозрение, которое НАБУ выдвинуло его бывшей заместительнице Ирине Мудрой. Он заявил, что в настоящее время ситуация находится в руках суда, поэтому следует дождаться его решения. «Все, как говорится, в руках суда. Моя бывшая заместительница предстала перед судом… Давайте дождемся, что он скажет», – сказал Буданов. Мудрая фигурирует в расследовании НАБУ по схеме на 150 млн грн. Ее упрекают в попытке внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко через подконтрольные компании и банк.

Реклама

Новости партнеров