Бизнесу установили дедлайн, чтобы подтвердить критичность для бронирования работников — какой срок
Главная цель ревизии — обновить систему и оставить право на бронирование работников только за теми компаниями, от которых реально зависит жизнедеятельность страны.
Предприятия в Украине будут иметь три месяца до 1 сентября, чтобы подтвердить критичность по обновленным правилам бронирования.
Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев, пишет «Экономическая правда».
«На этот раз предприятиям также будут предоставлены три месяца в подтверждение своей критичности. То есть, до 1 сентября они должны пройти этот механизм», — уточнил Соболев.
По его данным, механизм для бизнеса уже понятен, а пакеты документов готовы, так что процедура не должна занять больше времени, чем во время предварительного переутверждения в декабре 2024 года.
В Украине продолжается мобилизация и вскоре она изменится так, что не будет похожа на ту, которая есть сейчас — об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Минобороны, Генштаб и ОП разрабатывают реформу перехода на контрактную военную службу с четкими сроками. Предложения еще на этапе обсуждения и не закреплены юридически. Ключевая идея — введение трех типов контрактов с гарантированной демобилизацией и последующей отсрочкой.