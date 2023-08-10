Бизнесы многочисленных российских олигархов все еще не конфискованы в Украине: о ком идет речь

На втором году войны в Украине до сих пор не конфискованы предприятия, прямо или косвенно принадлежащие 25 российским олигархам. Примечательно, что они обслуживают работу кремлевского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch со ссылкой на собственный реестр активов российских олигархов в Украине и базу "Кто работал на войну" российского оппозиционного издания "Проект".

Михаил Фридман

Одним из самых больших владельцев бизнеса в Украине является российский олигарх Михаил Фридман. Несмотря на потерю "Альфа-банка" в Украине после недавней национализации структуры, он прямо или косвенно владеет долями:

мобильного оператора "Киевстар";

предприятий по производству воды "Моршинская" и "Миргородская";

компании "Альфа Страхование" и т.д.

По данным журналистских расследований, компании российской группы "Альфа", которой владеет Фридман, финансировали российские военные заводы и оказывали услуги страхования для Росгвардии, вовлеченной в оккупацию украинских территорий.

Алексей Мордашов

Другой российский олигарх Алексей Мордашов в Украине продолжает владеть:

туристическим агентством Tui;

компанией "Северсталь-дистрибуция".

Известно, что российская корпорация "Северсталь" Мордашова снабжала российские заводы ВПК более десяти марок стали.

Иван Саввиди

Российско-греческий бизнесмен и владелец морского порта Салоники в Греции Иван Саввиди владеет в Украине:

компанией по производству продукции из пластмассы "Пентопак";

компанией по торговле "Атлантис-Пак Украина", которые ранее были арестованы и переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Его федерация "Греки России", которую финансирует Саввиди, передала автомобили повышенной проходимости и генераторы террористическим структурам и главарю фейковой "ДНР" Денису Пушилину.

Среди других известных фамилий российских бизнесменов, усиливающих агрессора, однако до сих пор не конфискованный бизнес в Украине, есть Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Юрий Ковальчук и другие.

Расследователи подводят итоги: крупным российским бизнесменам, сотрудничающим с Кремлем, в Украине принадлежат по меньшей мере 88 компаний, работающих в таких сферах как: энергетика, логистика, промышленность, гостиничный бизнес и т.д.

Отметим, группа крупнейших российских олигархов получает миллиарды долларов дивидендов даже в условиях санкций из-за войны России против Украины. Но, дело в том, что тратить их некуда.

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