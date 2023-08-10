Бизнесы многочисленных российских олигархов все еще не конфискованы в Украине: о ком идет речь

Эти олигархи поддерживают войну России против Украины.
На втором году войны в Украине до сих пор не конфискованы предприятия, прямо или косвенно принадлежащие 25 российским олигархам. Примечательно, что они обслуживают работу кремлевского военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch со ссылкой на собственный реестр активов российских олигархов в Украине и базу "Кто работал на войну" российского оппозиционного издания "Проект".
Михаил Фридман
Одним из самых больших владельцев бизнеса в Украине является российский олигарх Михаил Фридман. Несмотря на потерю "Альфа-банка" в Украине после недавней национализации структуры, он прямо или косвенно владеет долями:
- мобильного оператора "Киевстар";
- предприятий по производству воды "Моршинская" и "Миргородская";
- компании "Альфа Страхование" и т.д.
По данным журналистских расследований, компании российской группы "Альфа", которой владеет Фридман, финансировали российские военные заводы и оказывали услуги страхования для Росгвардии, вовлеченной в оккупацию украинских территорий.
Алексей Мордашов
Другой российский олигарх Алексей Мордашов в Украине продолжает владеть:
- туристическим агентством Tui;
- компанией "Северсталь-дистрибуция".
Известно, что российская корпорация "Северсталь" Мордашова снабжала российские заводы ВПК более десяти марок стали.
Иван Саввиди
Российско-греческий бизнесмен и владелец морского порта Салоники в Греции Иван Саввиди владеет в Украине:
- компанией по производству продукции из пластмассы "Пентопак";
- компанией по торговле "Атлантис-Пак Украина", которые ранее были арестованы и переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов.
Его федерация "Греки России", которую финансирует Саввиди, передала автомобили повышенной проходимости и генераторы террористическим структурам и главарю фейковой "ДНР" Денису Пушилину.
Среди других известных фамилий российских бизнесменов, усиливающих агрессора, однако до сих пор не конфискованный бизнес в Украине, есть Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Юрий Ковальчук и другие.
Расследователи подводят итоги: крупным российским бизнесменам, сотрудничающим с Кремлем, в Украине принадлежат по меньшей мере 88 компаний, работающих в таких сферах как: энергетика, логистика, промышленность, гостиничный бизнес и т.д.
Отметим, группа крупнейших российских олигархов получает миллиарды долларов дивидендов даже в условиях санкций из-за войны России против Украины. Но, дело в том, что тратить их некуда.
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