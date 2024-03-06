"Бла-бла": Безуглая возмутилась работой над законопроектом о мобилизации и снова покинула заседание комитета

Народная депутат Марьяна Безугла снова резко высказалась о работе Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и рассмотрении законопроекта о мобилизации. К тому же она покинула заседание, пока не начнется конкретика.

Соответствующее сообщение Безугла разместила на своей странице в Facebook.

Сначала она написала: “Только вот что: никакой правки не голосовали. До сих пор обсуждение "концептуально". Бла-бла».

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В следующем сообщении говорилось о следующем: “Но это еще не все, кроме того, что в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки все еще не проголосовали ни одной (!!!) правки из 4195 поданных в законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета, председатель Комитета Завитневич не допустил рабочую группу к проработке текста”.

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Никакой правки. Без участия экспертов. Четыре дня рассмотрения — просто обсуждение "концепции" народными депутатами. В который раз. Покинула заседание, пока не начнется конкретика”, — добавила Безуглая.

Напомним, 27 февраля Безугла разнесла законопроект о мобилизации и покинула заседание комитета Рады.

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