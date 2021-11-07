BlaBlaCar попал в скандал, опубликовав рекламу с картой Украины без Крыма

В компании уверяют, что это ошибка, и выясняют, откуда могла взяться скандальная реклама.
Самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попала в скандал. Компания опубликовала рекламу с картой Украины без Крыма.
Об этом сообщил Александр Остапа на своей странице в Facebook.
"А это ОК такую рекламу в гугле получать? BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", — отметил Остапа.
Реакция BlaBlaCar
Инцидент прокомментировала Юлия Крупенко, руководитель отдела коммуникаций страны BlaBlaCar в Украине.
"Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании. Вернусь с ответом, как только у меня будет информация", — написала Крупенко. в комментариях под постом.
Ранее сообщалось, что BlaBlaCar в Украине станет платным для пассажиров. Им придется платить комиссию при бронировании поездки на платформе.
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