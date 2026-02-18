Благодарность или пренебрежение: в Украине разгорелся скандал из-за концерта, запланированного на 24 февраля в столице

Афиша концерта 24 февраля в Киеве / Источник: Kontramarka

Анонс большого концерта-благодарности в киевском Дворце спорта, запланированный на 4 годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Пока организаторы подчеркивают важность чествования защитников, пользователи сети и сами артисты разделились во мнениях относительно уместности массовых мероприятий в такую трагическую дату.

Подробнее о скандальном концерте 24 февраля — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно об организации скандального концерта

В Сети разгорелся скандал относительно проведения концерта в день полномасштабного вторжения России в Украину.

Речь идет о том, что во Дворце спорта 24 февраля 2026 года анонсировали проведение концерта-благодарности «Рожденные быть свободными». Участие в нем должны были принять украинские звезды. Таким образом артисты и организаторы намеревались поблагодарить украинских защитников и вспомнить о первом дне полномасштабного вторжения.

«24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения, весь украинский народ голосами самых любимых артистов скажет огромное спасибо своим защитникам за силу. За свободу. За каждый новый день», — говорится в анонсе.

Афиша концерта / Источник: Kontramarka

Согласно афише, участие в концерте должны были принять ряд украинских звезд, в частности:

Жадан и Собаки;

Злата Огневич;

Алена-Альона;

Мила Нитич;

Парфенюк;

Мотор’Ролла;

Роксолана;

Дава.

Интересно, что продажа билетов на концерт пока приостановили.

Продажа билетов на концерт пока приостановлена

«Жадан и Собаки» отказались от выступления

Публикация афиш предстоящего мероприятия мгновенно спровоцировала волну критики в Сети. Многие посчитали выбранную дату абсолютно неуместной для развлекательных шоу и песнопений, из-за чего организаторы оказались в центре громкого скандала.

Градус напряжения вырос еще больше, когда стало известно об участии в событии Сергея Жадана и его команды.

«Друзья, хотим сообщить, что Жадан и Собаки не будут играть в киевском Дворце спорта 24.02. Нас приглашали несколько на другое выступление, в частности, мы не знали о полном лайнапе и не были в курсе всех оргвыступлений. Считаем участие в событии нецелесообразным», — говорится в сообщении на Facebook.

Сообщение Сергея Жадана на Facebook

В соцсетях бурно отреагировали на событие и критикуют артистов

Волна критики и возмущений относительно предстоящего концерта неслась в соцсети Threads.

Пользователи отметили, что 24 февраля это не подходящая дата для проведения концерта, ведь не все хотят «танцевать и веселиться» в этот день.

Больше — смотрите в карусели:

В то же время критикуют концерт не только за неудачно выбранную дату, но и за состав артистов. В частности, лидер группы «Хейтспич» Дмитрий Однороженко резко высказался об участии некоторых артистов, вероятно намекая на репутационные скандалы вокруг Roxolana и Parfeniuk.

«Невестка пророссийского политика и чувак, который бьет женщин, вместе с другими артистами благодарят военных, играя концерт в Киеве, такое возможно только в Украине», — написал он в соцсети Х.

Сообщение лидера группы «Хейтспич» Дмитрия Однороженко в X

Рэперша alyona alyona объяснила, почему будет участвовать в концерте 24 февраля

Отреагировали на этот гейт и звезды, которые все же будут участвовать в концерте. В частности рэперка alyona alyona. В соцсетях она объяснила, что выступление-благодарность организуют военные, поэтому многие артисты согласились принять участие. Также, по ее словам, они будут выступать бесплатно.

«Выступление-благодарность организуют военные. Поэтому так много артистов согласились.

Все артисты согласились выступать бесплатно. И должны были от себя подарить еще дроны в разные бригады.

Нам рассказывали, что концерт будет исключительно для семей военных, ветеранов, детей, действующих военных и т.д. и билеты в продажу не пойдут», — написала рэперша на своей странице в Instagram.

Сообщение рэперши в Instagram

В то же время в соцсети Threads артистка отметила, что 24 февраля для нее важно благодарить тех людей, благодаря которым она имеет возможность творить.

«Для меня важно в этот день благодарить тех, благодаря кому я имею возможность творить. Так же и в «Хартии» во Дворце спорта выступала и собирала средства, хотя Жадан сейчас не хочет выступать. Если меня зовут выступать военные — я не буду им тыкать свой статус сознательной артистки в эту или другую дату; если я свободна — я всегда еду и выступаю. Если организаторы что-то перенесут — выступлю в другой день. Этот день для меня — это когда зло начало распространяться и я с радостью буду противодействовать злу», — отметила alyona alyona.

Сообщение реперки в Threads

