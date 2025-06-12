Благодаря Буковелю у Поляницкой общины рекордный туристический сбор, - председатель

Буковель / © Буковель

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В Поляницкой громаде Ивано-Франковской области за 5 месяцев 2025 года собралирекордный туристический сбор - почти 16 млн грн. Это 67% от общей суммы и на 67% больше, чем в прошлом году. Как отметил председатель Поляницкой громады Николай Поляк, это обусловлено деятельностью горнолыжного курорта "Буковель", который постоянно развивается и способствует развитию местного бизнеса, в основном ориентированного на туризм.

"Буковель постоянно развивается, внедряет новые качественные и экологические стандарты, поэтому количество отдыхающих ежегодно увеличивается. Вместе с тем курорт активно способствует развитию местного бизнеса, который почти весь прямо или косвенно задействован в туризме - размещение гостей, организация досуга, аренда снаряжения, питание и т.д. В результате в нашей громаде сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - всего 2,4%, и регулярно растут налоговые поступления. При этом экологическая ситуация только улучшается, ведь Буковель модернизировал водоснабжение.

Кроме того, как прокомментировал руководитель Офиса устойчивого развития Буковеля Богдан Красавцев, экономические показатели дают возможность поддерживать военных и их семьи. В рамках совместной с Вооруженными Силами Украины программы восстановления и реабилитации с начала полномасштабного вторжения прошли более 22 тысяч воинов и их семей.

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"Поддержка военных - это признак бизнеса с сильной миссией. Для Буковеля программа по помощи воинам ВСУ и их семьям - одна из важнейших социальных программ. На сегодня мы уже организовали бесплатный отдых для более 22 тысяч украинских военных и их семей", - отметил Богдан Красавцев.