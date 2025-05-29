Курорт "Буковель" / © Буковель

Реклама

Несмотря на войну в Поляницкой громаде на Ивано-Франковщине благодаря курорту «Буковель» сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,4%. Кроме того, из-за внедрения курортом в сотрудничестве с местными бизнесами принципов устойчивого развития, ситуация с экологией значительно улучшилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса местных жителей, который провел Национальный технический университет Днепровская политехника с целью определить уровень влияния туристического бизнеса на жизнь и благосостояние общества, в частности оценить его экономические, социальные и экологические последствия.

100% опрошенных отметили, что «Буковель» способствует повышению уровня жизни и комфорта жителей. Кроме того, курорт оказывает поддержку бизнесу, например, для стимулирования местной экономики, и местных производителей.

Реклама

При этом безработица в Поляницкой громаде имеет рекордно низкие показатели — всего 2,4%. 65,8% работают на постоянной основе, 9,8% — частичная занятость, 8,6% — сезонная работа, 2,4% — студенты и 1,2% — пенсионеры.

Это обусловлено тем, что «Буковель» привлекает большое количество туристов. О том, что их работа прямо или частично связана с туризмом, отметили 74,4% опрошенных. 75% занимаются временным размещением отдыхающих, 10% — арендой снаряжений, еще 10% — это развлечения и досуг, в том числе, экскурсии, и 5% — питание/кейтеринг.

Кроме того, жители отмечают улучшение экологической ситуации в обществе из-за развития «Буковелем» местной инфраструктуры, в частности, строительство централизованной системы водоотведения, использование возобновляемых источников энергии, систем экономии воды, новейших технологий сортировки и переработки отходов, уменьшение количества одноразового пластика, применение экологически чистых продуктов и материалов, развитие экофрендли транспорта и экотуризма и тому подобное.

Так 25,6% опрошенных отметили, что «Буковель» имеет абсолютно положительное влияние на сохранение природных ресурсов общества, 28% — положительное, 25,6% — нейтральное.

Реклама

Ранее генеральный секретарь Совета европейских муниципалитетов и регионов Фабрицио Росси лично отметил развитие туризма в Поляницкой общине,которая участвовала в проекте «Мосты доверия», что создает связи между городами и селами Украины и ЕС.