Несмотря на огромные потери, причиняемые Силлами обороны врагу, российские войска демонстрируют высокие темпы продвижения. Особой угрозой на линии столкновения явилась инфильтрация вражеских групп в тыл.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.

По его словам, оба тезиса — «россияне несут огромные потери» и «россияне продвигаются едва ли не самыми большими темпами» — абсолютно правильны.

«В основном за счет дронов нам удается наносить поражение врагу по всем направлениям — и на наиболее активных, и на относительно спокойных. Но противник пытается игнорировать эти потери, не снимая со своих подразделений задач по продвижению», — рассказал Жорин о ситуации на фронте.

Он подчеркнул, что огромной проблемой для сил обороны стала инфильтрация вражеских групп в тыл. Россияне заходят в тыл, закрепляются, скапливаются.

«Именно такое поведение россиян сейчас наиболее распространено для изменения тактического положения на линии боевого столкновения. И пока оно достаточно успешно», — подытожил военный.

Ранее Жорин заявил, что такую скорость продвижения врага на фронте он уже давно не помнит.