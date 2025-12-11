- Дата публикации
Благодаря чему россиянам удается просачиваться в тыл ВСУ: Жорин объяснил
Жорин назвал главную угрозу на фронте, что позволяет врагу продвигаться.
Несмотря на огромные потери, причиняемые Силлами обороны врагу, российские войска демонстрируют высокие темпы продвижения. Особой угрозой на линии столкновения явилась инфильтрация вражеских групп в тыл.
Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.
По его словам, оба тезиса — «россияне несут огромные потери» и «россияне продвигаются едва ли не самыми большими темпами» — абсолютно правильны.
«В основном за счет дронов нам удается наносить поражение врагу по всем направлениям — и на наиболее активных, и на относительно спокойных. Но противник пытается игнорировать эти потери, не снимая со своих подразделений задач по продвижению», — рассказал Жорин о ситуации на фронте.
Он подчеркнул, что огромной проблемой для сил обороны стала инфильтрация вражеских групп в тыл. Россияне заходят в тыл, закрепляются, скапливаются.
«Именно такое поведение россиян сейчас наиболее распространено для изменения тактического положения на линии боевого столкновения. И пока оно достаточно успешно», — подытожил военный.
Ранее Жорин заявил, что такую скорость продвижения врага на фронте он уже давно не помнит.