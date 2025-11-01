- Дата публикации
Благодаря дронам украинские спасатели за год нашли 12 пропавших людей
Беспилотники все чаще помогают украинским спасателям в поисково-спасательных операциях. За последний год дроны ГСЧС позволили обнаружить 12 пропавших, среди которых дети, потерявшиеся в лесах и горах.
Украинские спасатели активно внедряют современные технологии в свою работу. Как сообщил начальник управления организации работы и использования беспилотных систем и робототехники ГСЧС Игорь Гетало, за последний год благодаря беспилотным летательным аппаратам удалось спасти 12 человек, пропавших в труднодоступных местах.
Об этом пишет Укринформ .
"За этот год именно с помощью БПЛА нам удалось спасти 12 человек, потерявшихся в лесной местности", - отметил Гетало.
Один из самых известных случаев произошел на Прикарпатье, где ребенка искали четыре дня. Спасатели прикрепили к дрону громкоговоритель и включили детскую песню — именно благодаря этому малыши откликнулись, и поисковая группа смогла ее найти.
По данным ГСЧС, служба обеспечена беспилотниками на 95%. Дроны типа «крыло» используются для мониторинга масштабных пожаров, создания ортофотопланов и передачи видео в режиме реального времени. Подводные аппараты помогают в поисках людей и техники в водоемах.
Технологии, еще недавно считавшиеся новинкой, сегодня стали надежными помощниками украинских спасателей — и уже неоднократно доказали, что инновации способны спасать жизнь.
