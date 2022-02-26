Благодаря информации от местных жителей ВСУ уничтожили эшелон с горючим для оккупантов

Благодаря информации от местных жителей ВСУ уничтожили эшелон с горючим для оккупантов

Очевидцы сообщают, что на месте станции – море огня.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Черниговской области украинские артиллеристы уничтожили эшелон с горючим для российских войск.

Об этом Геращенко написал в Сети.

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Согласно информации, утром 26 февраля на станцию Низковка Корюковского района Черниговской области из России прибыл эшелон с соляркой для колонн российских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.

Местные жители предоставили эту информацию через социальные сети в ВСУ.

"По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон из более 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции – море огня! Поскольку железная дорога в РФ разобрана и быстро ее не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника в Киев с Востока", – говорится в сообщении.

"Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессора будет отброшено от столицы!" – говорится в сообщении.