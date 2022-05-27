Благодаря искусственному интеллекту в Украине установили личности 300-400 оккупантов: как это работает

Благодаря искусственному интеллекту в Украине установили личности 300-400 оккупантов: как это работает

Благодаря искусственному интеллекту за последний месяц-два в Украине удалось идентифицировать около 300-400 российских оккупантов, воевавших на территории государства.

Когда удается найти аккаунты оккупантов в соцсетях, то украинская сторона может информировать родных об их гибели и о том, что можно забрать тело.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Мы каждый день ищем российских преступников, попавших на территорию нашей страны незаконно и убивающих наших людей. У нас есть несколько сервисов, использующих искусственный интеллект для того, чтобы находить аккаунты в социальных сетях российских убийц", — рассказал Федоров.

"И потом мы информируем таким образом их близких, знакомых о том, что можно забрать тело. И оповещаем о том, что нет никакой спецоперации, это война, они приходят убивать наших людей и умирают здесь. Таким образом мы уже где-то там 300-400 людей за последний месяц-два идентифицировали и пообщались с их друзьями в социальных сетях", – сообщил министр.

Напомним, 26 мая Федоров сообщил, что удалось установить личность российского военного, который в Ирпене сделал селфи на Polaroid. В частности, была найдена страница оккупанта в соцсети "ВКонтакте".

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