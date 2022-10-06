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"Благодаря медикам удалось спасти": в ОВА опровергли смерть одного человека во время ракетных обстрелов Запорожья

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"Благодаря медикам удалось спасти": в ОВА опровергли смерть одного человека во время ракетных обстрелов Запорожья

Фото: ГСЧС Украины

В Запорожье медикам удалось спасти жизнь человека, попавшего в список погибших во время ракетной атаки.

Она доставлена в медучреждение.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Уточнены данные относительно пострадавших. Сейчас известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам — его жизнь удалось спасти. Семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок. Спасательная операция еще продолжается. Число пострадавших может меняться", — написал он.

Глава ОВА добавил, что жертв могло быть значительно больше, но благодаря своевременным и профессиональным действиям запорожских работников ГСЧС уже удалось спасти 21 пострадавшего.

Напомним, что под утро 6 октября оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью. Ракеты попали в жилые дома, когда их жители спали дома.

Офисе президента Украины отреагировали на ракетные удары кафиров. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми и добавил, что "российский вопрос необходимо решить раз и навсегда".

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Дата публикации
Просмотры
54
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