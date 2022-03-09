Благодаря сообщениям граждан в чат-боте за ночь уничтожено около 500 единиц техники оккупантов

Благодаря сообщениям граждан в чат-боте за ночь уничтожено около 500 единиц техники оккупантов

Украинцев просят и дальше передавать информацию о вражеской технике.

На Харьковщине уничтожено около 500 единиц техники оккупантов благодаря сообщениям граждан в официальном чат-боте t.me/stop_russian_war_bot.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе. Около 500 единиц техники уничтожено. Спасибо за информацию! Присылайте еще!", — говорится в сообщении.

Граждан призвали продолжать следить за каждым движением оккупантов, вражеской техники и ДРГ и сообщать об этом в чат-бот. Информацию желательно посылать четкую и структурированную, по возможности – с геолокациями.

Напомним, во время эвакуации в Киевской области враг открыл огонь: полицейский погиб на месте, еще два человека тяжело ранены.

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