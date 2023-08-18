"Благодаря Украине мы наслаждаемся миром": Санду заявила, что Молдова будет помогать с транзитом зерна

Президент уверяет, что Молдова обязана помочь Украине, которая сегодня является гарантом устойчивого мира и безопасности.

Молдова готова помогать нашему государству с транзитом зерна. Ведутся переговоры с Украиной, Румынией и Европейской комиссией, чтобы найти решение, что удовлетворит стороны. Важно понять, как согласовать интересы фермеров и обеспечить транзит зерна.

Об этом заявила президент Республики Молдова Мая Санду в интервью RFI.

Какие есть варианты

По словам Санду, Республика Молдова предлагала Украине помощь в транзите зерна с начала войны не только сейчас, когда под удар России попали порты на Дунае.

"Помочь Украине – это наша обязанность. Она сегодня обеспечивает наш мир. Мы сделаем все, чтобы найти решение, максимально выгодное для обеих сторон", – утверждает она.

Очевидно, продолжила президент, что одно из решений состоит в том, чтобы сделать быстрые инвестиции в транспортную инфраструктуру, в военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности в этот период.

"Мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать свою инфраструктуру и мы можем это сделать, в частности, за счет ресурсов Евросоюза", – сказала глава Республики Молдова.

Как отмечает Санду, есть проблема молдавских фермеров, которые еще до этих кризисов, вызванных войной, не имели достаточно возможностей для экспорта.

"Приходится констатировать, что ни железнодорожная, ни военно-морская инфраструктура в Республике Молдова недостаточно развита. Сейчас, когда из Украины уходят эти немалые объемы, ситуация усложнилась", – отметила она.

Президент не обошла вниманием претензии молдавских аграриев, которые настаивают на запрете ввоза зерна из Украины, и угрожают возобновить акции протеста в центре столицы. Так, правительство приняло меры для поддержки молдавских производителей. В то же время президент четко отметила необходимость поддержки Украины, потому что пока продолжается эта война, есть риски и для Молдовы.

"По-прежнему мы наслаждаемся миром и безопасностью благодаря Украине. Мы обязаны во многом мужеству украинского народа, украинской армии. Мы благодарны им за этот мир", – подчеркнула президент Молдовы Мая Санду.

Напомним, Украина и Молдова построят мост через Днестр. Он станет ключевым элементом транспортного коридора Киев – Кишинев.

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