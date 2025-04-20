Благодатный огонь

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Благодатный огонь прибыл в Украину. В Пасхальную ночь пограничники встретили его на "Устилуге".

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

"Святиня прибыла из Варшавы, а охранники границы обеспечили быстрое и безопасное прохождение огня через госрубеж. С украинско-польской границы Благодатный огонь направляется в Киев, откуда он разъедется по всей Украине - в церкви, монастыри и приходы в разных регионах", - идет.

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Во многих храмах уже готовятся к его встрече, чтобы каждый желающий мог зажечь свечу от этой святыни и донести ее тепло до дома.

"Пусть этот огонь станет светом веры и силы для каждого из нас. Пусть он согреет сердца украинцев - дома, на передовой, во временной оккупации и за рубежом. И пусть с ним в каждый дом придут покой и любовь, а в Украину - победа и мир!", - написали пограничники.

Ранее мы писали, что FoxNews транслировал патриарха Кирилла и допустил ужасную ошибку, назвав "Киев Россией".