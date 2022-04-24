"Благодатный огонь сошел на вертолет антихристов": ВСУ сбили вражескую технику

У оккупантов стало на один вертолет меньше на Пасху.

Вооруженные силы Украины продолжают активно ликвидировать технику оккупантов. Утром на Пасху они попали во вражеский вертолет.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

38 зенитно-ракетный полк ВСУ "отминусовали" один российский вертолет.

"Благодатный огонь сошел на вертолет антихристов", — написал Братчук.

Напомним, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожено 17 воздушных целей : 9 БПЛА, 3 самолета и 5 крылатых ракет.

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