Благотворительность в 2026-м: доверие как главный дефицит и как его не только сохранить, но и приумножить

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За четыре года многое изменилось. Но эти изменения не о безразличии и не о привычке к войне. Они скорее об опыте. Украинцы стали более осторожными: научились спрашивать об отчетах, проверять фонды, ждать подтверждений и смотреть не только на призыв, но и результат.

Доверие к благотворительности сегодня является одним из самых ценных и хрупких ресурсов волонтерской среды. Ее нельзя требовать, ее можно только заслужить.

Именно поэтому одна цифра в истории благотворительного фонда Бит Союз ( БО "БФ "БИТ МЕДИА СОЮЗ УКРАИНА"", далее Бит Союз) привлекает внимание: около 95% присоединившихся к собранию фонда возвращаются вновь. В 2026 году это уже не просто статистика, а показатель доверия, которое строили сбор за сбором.

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Начало пути

Матвей Дядьков, основатель одной из IT-компаний, не планировал создавать благотворительную организацию. В 2022 году он сам выходил на подразделения и помогал закрывать их потребности: передавал автомобили, снаряжение, технику и другое необходимое оборудование. Но с каждой передачей становилось очевиднее: потребностей вокруг гораздо больше, чем может закрыть один человек. Чтобы помощь не зависела только от личного ресурса, требовались команда, понятные процессы и система.

«Сначала кажется, что один закрытый сбор уже много. Но когда видишь, сколько незакрытых потребностей вокруг, понимаешь: если можешь делать больше, нужно строить систему», — говорит Матвей.

Так личная инициатива постепенно переросла в официальный благотворительный фонд и сообщество людей, объединившихся вокруг общих целей.

Наша Сила – Люди

Многие люди приобщаются к помощи на постоянной основе: кто поддерживает собрание, кто помогает логистикой, а кто приводит новых людей.

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Сегодня сообщество фонда насчитывает более 300 волонтеров. Это не штатные работники, а обычные объединившиеся люди, чтобы поддерживать Украину там, где их помощь нужна.

«Наша сила – это люди», – отмечает Матвей, – «цифры важны, но за каждым донатом стоит конкретный человек, решивший не быть в стороне».

Волонтерство – это не всегда о вдохновении. Часто это медленное собрание, усталость и ощущение, что ресурс вокруг исчерпан. Поэтому для сообщества так важно видеть результат: документы, фотопередачи, отчеты, а часто - голосовые сообщения и отзывы от тех, кому помощь дошла. Так люди понимают: их участие имеет смысл. И возвращаются снова.

Одним из принципов фонда является системность, проявляющаяся не только в больших процессах, но и в ежедневных решениях и маленьких волонтерских уловках.

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Елена Козерема, волонтер, координирующая все проекты фонда, говорит: «Просить скидки у поставщиков давно стало частью волонтерской рутины. За этим стоит простая логика: каждая сэкономленная гривна позволяет передать больше помощи. Во время одного из заказов РЭБ-комплекса удалось договориться о рекордной на тот момент скидке – 50 тысяч гривен».

Для Елены координация благотворительного фонда имеет и очень личное измерение. Ее муж уже более трех лет защищает Украину в рядах одной из боевых бригад ВСУ.

«Нет чужих защитников. Я не со слов знаю, что за каждым запросом стоят конкретные люди, которых ждут дома, как я и жду. Поэтому буду делать все возможное, а порой и невозможно, чтобы как можно больше наших защитников вернулись целыми и невредимыми. Для этого они должны получать качественное обеспечение всем необходимым: не по возможности, а вовремя».

В 2026 году благотворительность уже не держится только на эмоциональном порыве. Люди хотят видеть путь помощи: от запроса к передаче, от доната к результату.

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Там, где этот путь прозрачный, появляется то, что сегодня стало самым большим дефицитом, — доверие.

Когда "вовремя" не лозунг, а факт

Именно в срочных запросах лучше видно, почему эта система имеет значение. После интенсивных боев враг за короткое время уничтожил значительную часть транспорта одного из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, что фактически парализовало часть его деятельности. Подразделение обратилось в благотворительную организацию Бт Союз, и уже через несколько дней переданное авто работало на линии боевого столкновения и помогало выполнять задачи.

За плечами благотворительного фонда около 10 миллионов собранных гривен, поддержка более 30 подразделений и сотен гражданских, пострадавших в результате войны. Фокус фонда сосредоточен на трех направлениях: военной, гуманитарной и медицинской помощи.

Для военных фонд передавал десятки беспилотников разного типа, системы РЭБ для защиты от FPV-дронов, терминалы Starlink, портативные системы питания, транспорт, средства связи, экипировку и другое оборудование, необходимое на фронте.

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Один из таких отзывов – от военнослужащего 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных Сил Украины:

«Здоровья желаю. Мы вместе помогаем, мы выстоим. Ребята знают о таких, как вы, и потому стоят. Им очень важно иметь крепкий тыл, который окажет помощь, обогреет и накормит. Эта вера в них устойчива, потому что они знают, что волонтеры никогда не покинут их. Еще раз спасибо, что вы с нами.

Сегодня общался со своим другом и побратимом Бирчей Игорем (актером телесериала «Виталий»). Да, он в шоке от того, что вы так оперативно оказываете необходимую помощь. Поэтому большое спасибо вам — это очень важно для нас. Хорошего дня и Божьей защиты».



Но помощь фонда не ограничивается только военным снаряжением. Также системно волонтеры фонда работают и в медицинском направлении: тактическая медицина, турникеты, аптечки, медикаменты, эвакуационное оборудование и средства для спасения раненых.

А в гуманитарном направлении организация поддерживает переселенцев, семьи погибших защитников, детей из детских домов семейного типа и жителей прифронтовых общин.

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Узнать больше о работе благотворительного фонда Бит Союз можно на сайте bitspilka.org

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