Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году: в какие дни можно венчаться

Несмотря на войну в Украине, люди стали чаще жениться. Ведь поняли, что нужно ценить то, что имеешь. Если вы планируете связать свою судьбу с любимым человеком в 2023 году, вам понадобится календарь свадеб. ТСН.ua рассказывает, в какие дни можно венчаться в 2023 году.
Выбор даты свадьбы – ответственный и важный момент. Кто просто ищет хорошую комбинацию цифр, а кто сверяется с церковным календарем свадеб. Здесь важно учесть все "за" и "против", а также обратить внимание, чтобы день был удобен не только для невест, но и для их родителей и гостей.
Календарь венчаний 2023 года
Верующие часто заглядывают в церковный календарь свадеб, чтобы понять, в какие дни можно венчаться, а в какие церкви категорически запрещает это делать.
Венчание ни в коем случае не проводят в храмах:
- весь год по вторникам, четвергам и субботам;
- в некоторые большие праздники и накануне больших праздников;
- во время четырех постов (Великий пост, Петров пост, Успенский пост и Рождественский пост);
- во время пасхального и масляного воскресенья;
- в сплошные недели (недели в году, когда Церковь позволяет верующим не поститься в среду и пятницу).
Список великих церковных праздников 2023 года, в которых нельзя жениться:
- Рождество Христово (7 января по юлианскому календарю);
- Крещение Господне (19 января);
- Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля);
- Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) (9 апреля);
- Пасха (16 апреля);
- Вознесение Господне (25 мая);
- Преображение Господне (19 августа);
- Воздвижение Честного Креста Господня (27 сентября);
- Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).
Пары, которые чтят традиции и планируют жениться по православным обычаям, не стоит назначать свадьбу на дне многодневных постов. В 2023 году они приходятся на следующие даты:
- Великий пост – 27 февраля – 15 апреля;
- Петров или Апостольский пост – 12 июня – 11 июля;
- Успенский пост – 14 – 27 августа;
- Рождественский пост — 28 ноября — 6 января 2024 года.
В какие дни можно венчаться в 2023 году
- Январь – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Февраль – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.
- Апрель – 16, 23, 24, 26, 28, 30.
- Май – 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.
- Июнь – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
- Июль – 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
- Август – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.
- Сентябрь – 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.
- Октябрь – 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Ноябрь – 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.
Лучшие дни для свадьбы 2023 года, на которые приходятся романтические или семейные праздники
Если вы и ваша вторая половинка отличаетесь романтическим настроением и хотите подобрать дату свадьбы, которая будет связана с каким-нибудь красивым праздником, стоит обратить внимание на следующие:
- 21.01.23 – День объятий;
- 14.02.23 – День Святого Валентина;
- 12.03.23 – День любви (в некоторых странах);
- 23.03.23 – День святого Георгия и День влюбленных в Испании;
- 16.05.23 – День святого Яна Непомуцкого (прекрасный день свадьбы для тех, кто хочет сохранить свои отношения в тайне от окружающих);
- 06.07.23 – Всемирный день поцелуя;
- 08.07.23 – День семьи, любви и верности.
Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году: визуально красивые дни
- Январь — 20.01, 21.01 или 22.01.
- Февраль — 3.02, 10.02, 12.02.
- Март — 3.03, 10.03, 12.03.
- Апрель — 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.
- Май — 13.05, 20.05, 21.05.
- Июнь — 3.06, 23.06.
- Июль — 1.07 и 23.07.
- Август — 13.08 и 20.08.
- Сентябрь — 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.
- Октябрь — 13.10, 20.10, 22.10.
- Ноябрь — 3.11 и 11.11.
- Декабрь — 2.12, 3.12, 22.12 и 23.12.