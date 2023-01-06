Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году: в какие дни можно венчаться

Несмотря на войну в Украине, люди стали чаще жениться. Ведь поняли, что нужно ценить то, что имеешь. Если вы планируете связать свою судьбу с любимым человеком в 2023 году, вам понадобится календарь свадеб. ТСН.ua рассказывает, в какие дни можно венчаться в 2023 году.

Выбор даты свадьбы – ответственный и важный момент. Кто просто ищет хорошую комбинацию цифр, а кто сверяется с церковным календарем свадеб. Здесь важно учесть все "за" и "против", а также обратить внимание, чтобы день был удобен не только для невест, но и для их родителей и гостей.

Календарь венчаний 2023 года

Верующие часто заглядывают в церковный календарь свадеб, чтобы понять, в какие дни можно венчаться, а в какие церкви категорически запрещает это делать.

Венчание ни в коем случае не проводят в храмах:

весь год по вторникам, четвергам и субботам;

в некоторые большие праздники и накануне больших праздников;

во время четырех постов (Великий пост, Петров пост, Успенский пост и Рождественский пост);

во время пасхального и масляного воскресенья;

в сплошные недели (недели в году, когда Церковь позволяет верующим не поститься в среду и пятницу).

Список великих церковных праздников 2023 года, в которых нельзя жениться:

Рождество Христово (7 января по юлианскому календарю);

Крещение Господне (19 января);

Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля);

Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) (9 апреля);

Пасха (16 апреля);

Вознесение Господне (25 мая);

Преображение Господне (19 августа);

Воздвижение Честного Креста Господня (27 сентября);

Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).

Пары, которые чтят традиции и планируют жениться по православным обычаям, не стоит назначать свадьбу на дне многодневных постов. В 2023 году они приходятся на следующие даты:

Великий пост – 27 февраля – 15 апреля;

Петров или Апостольский пост – 12 июня – 11 июля;

Успенский пост – 14 – 27 августа;

Рождественский пост — 28 ноября — 6 января 2024 года.

В какие дни можно венчаться в 2023 году

Январь – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

– 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30. Февраль – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.

– 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17. Апрель – 16, 23, 24, 26, 28, 30.

– 16, 23, 24, 26, 28, 30. Май – 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.

– 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31. Июнь – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

– 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Июль – 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.

– 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31. Август – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.

– 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30. Сентябрь – 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.

– 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29. Октябрь – 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

– 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30. Ноябрь – 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Лучшие дни для свадьбы 2023 года, на которые приходятся романтические или семейные праздники

Если вы и ваша вторая половинка отличаетесь романтическим настроением и хотите подобрать дату свадьбы, которая будет связана с каким-нибудь красивым праздником, стоит обратить внимание на следующие:

21.01.23 – День объятий;

14.02.23 – День Святого Валентина;

12.03.23 – День любви (в некоторых странах);

23.03.23 – День святого Георгия и День влюбленных в Испании;

16.05.23 – День святого Яна Непомуцкого (прекрасный день свадьбы для тех, кто хочет сохранить свои отношения в тайне от окружающих);

06.07.23 – Всемирный день поцелуя;

08.07.23 – День семьи, любви и верности.

Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году: визуально красивые дни