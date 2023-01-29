Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в 2023 году: даты по месяцам

Комнатные растения нуждаются в уходе. В него входит и правильная пересадка цветов. ТСН.ua создал лунный календарь, в котором вы найдете благоприятные дни для пересадки вазонов на 2023 год.

Эксперты рекомендуют ухаживать за комнатными растениями с учетом влияния луны. Тогда вы точно не навредите цветам. В лунном календаре на 2023 год можно найти благоприятные дни для пересадки вазонов.

Январь

Второй месяц зимы сложно назвать удачным временем для пересадки комнатных растений. В январе лучше обеспечить их оптимальным режимом света, равномерным количеством влаги и умеренной поливкой. Многие цветы внутри зимы многие цветы образуют бутоны, поэтому в этот период им требуется дополнительное удобрение для роста и цветения.

Благоприятные дни для пересадки цветов в январе: 1, 2, 6, 24, 25, 29, 30 января.

В какие дни лучше не работать с корнями: 3-5, 11-14, 17, 20, 26-28, 30, 31 января.

Отдых растений: 7, 10, 18, 19, 21, 23 января.

Февраль

Обычно в конце зимы начинают активно заниматься пересадкой цветов. В последний месяц зимы растениям важно дополнительное освещение, рыхление почвы и обязательная умеренная поливка. Это обеспечивает защиту от брожения земли, а также создает доступ кислорода к корням. Не забывайте обеспечивать комфортную температуру и не создавать сквозняков.

Благоприятные дни для пересадки цветов в феврале: 1–9, 20–24, 29 февраля.

В какие дни лучше не работать с корнями: 10, 13-19, 25, 26, 28 февраля.

Отдых растений: 11, 12 и 27 февраля.

Март

Хотя это уже и начало весны, но света все-таки может еще не хватать. Более того, яркие лучи солнца могут обжигать нежные листья растений. Поэтому следует обеспечить цветам хорошую поливку, добавить минеральные удобрения для развития и роста. Это также хорошее время для пересадки рассады.

Благоприятные дни для пересадки цветов в марте: 1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 марта.

В какие дни лучше не работать с корнями: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31 марта.

Отдых растений: 13, 18 марта.

Апрель

Во второй месяц весны уже достаточно освещения, чтобы растения пошли в активный рост. Поэтому их следует только защищать от прямых агрессивных лучей. А еще опрыскивать теплой водой, обильно поливают. А в южных регионах уже начинают выносить на балконы для закалки.

Благоприятные дни для пересадки цветов в апреле: 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19 апреля.

В какие дни лучше не работать с корнями: 2, 4, 7, 10, 11, 14, 20-30 апреля.

Отдых растений: 12, 17 апреля.

Май

В мае могут по-прежнему быть заморозки, поэтому во всех регионах, кроме южных, цветы нельзя выставлять на ночь. Возможно высаживать растения в теплице, также начинают пересаживать разросшиеся цветы. Рассаду выносят на свежий воздух, закаляет их перед высадкой в открытый грунт. Уже начинают засеять и клумбы.

Благоприятные дни для пересадки цветов в мае: 1-10, 13, 14, 16-19, 21-25, 27-30 мая.

В какие дни лучше не работать с корнями: 12, 15, 20 мая.

Отдых растений: 11, 26, 31 мая.

Июнь

Пересаживать растения в начале лета можно, однако не забывайте о поливе, разрыхлении почвы, притенении зоны, чтобы на листьях не появились ожоги. Вазоны также выставляют на свежий воздух для закалки, но утром и вечером температуры все еще могут быть низкими.

Благоприятные дни для пересадки цветов в июне: 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 21–23, 29, 30 июня.

В какие дни лучше не работать с корнями: 1, 4, 14, 15, 17–20, 25–29 июня.

Отдых растений: 10, 24 июня.

Когда пересаживать цветы 2023 года / Фото: Pexels

Июль

Особенно важен уход в середине лета, потому что почва из-за высоких температур сильно высушивается, а листья страдают от прямых солнечных лучей. Если вы выставляете растения на балкон или открытый воздух, выбирайте притененные зоны. Не забывайте о поливе. Вредители начинают атаковать побеги, поэтому от них следует начинать опрыскивание.

Благоприятные дни для пересадки цветов в июле: 1–3, 6–8, 12, 18, 25, 29, 30 июля.

В какие дни лучше не работать с корнями: 4, 5, 9, 10, 13-17, 19-23, 26-28, 31 июля.

Отдых растений: 11, 24 июля.

Август

В конце лета утром и вечером уже могут быть неблагоприятные температуры, чтобы оставлять растения на улице. Вредить цветам могут не только перепады температуры, но и роса. В дневное время угрозу все еще составляют прямые солнечные лучи, поэтому обильная поливка важна.

Благоприятные дни для пересадки цветов в августе: 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 августа.

В какие дни лучше не работать с корнями: 2, 3, 5, 6, 10-15, 18, 19, 23, 24, 27-29 августа.

Отдых растений: 8, 22 августа.

Сентябрь

В первый осенний месяц у растений замедляется рост, поэтому им уже нужно реже разрыхлять почву. Также уменьшают и частоту поливки. Пересаживать цветы можно, но лучше не беспокоить выпущенные бутоны. Актуальной в этот период будет обработка от заболеваний.

Благоприятные дни для пересадки цветов в сентябре: 1, 5, 6, 10, 13–17, 22, 23, 25–28 сентября.

В какие дни лучше не работать с корнями: 2-4, 8, 9, 11, 12, 18-20, 24, 29, 30 сентября.

Отдых растений: 7, 21 сентября.

Октябрь

В средине осени растения часто помещают под специальные лампы. Так обеспечивается достаточный световой режим. Следует следить за температурой и влажностью. Пересаживают только те цветы, которые нуждаются в большей емкости.

Благоприятные дни для пересадки цветов в октябре: 1–3, 5, 7, 9, 11–15, 19, 24, 25, 28–31 октября.

В какие дни лучше не работать с корнями: 4, 8, 10, 16, 18, 21-23, 26, 27 октября.

Отдых растений: 6, 20 октября.

Ноябрь

Дополнительный свет и покой – вот все, что нужно растениям в преддверии зимы. Также не следует забывать о комплексных удобрениях, которые особенно нужны цветам, желающим цвести.

Благоприятные дни для пересадки цветов в ноябре: 1, 6, 7, 10–12, 15, 16, 20, 21, 25–28 ноября.

В какие дни лучше не работать с корнями: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 ноября.

Отдых растений: 5, 19 ноября.

Декабрь

В первый месяц зимы растения стараются не беспокоить, также их убирают от сквозняков. Из-за отопления в комнатах часто сухой воздух, вредящий молодым побегам и листочкам. Поэтому большинство цветов пытаются опрыскивать каждый день теплой водой. Дополнительная подсветка – актуальная проблема этого периода.

Благоприятные дни для пересадки цветов в декабре: 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 21–25, 29, 30 декабря.

В какие дни лучше не работать с корнями: 1, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26-28 декабря.

Отдых растений: 4, 19 декабря.