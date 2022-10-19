Благоприятные дни для посадки озимого чеснока в октябре и ноябре 2022 года.

Огородный сезон не заканчивается с наступлением осени, потому что осень – это не только период уборки урожая, но и время посадки, например, лука, чеснока. Рассказываем, когда осенью сажать озимый чеснок по лунному календарю и как это правильно делать в материале ТСН.ua

О полезных свойствах чеснока наверняка знают все. Однако не все знают, что в озимом чесноке содержание полезных веществ почти вдвое больше, чем в яровом. Кроме того головки озимого чеснока, обычно, больше головок ярового, но сохраняются значительно хуже по сравнению с ним.

Чтобы получить хороший урожай чеснока на следующий год, необходимо выбрать соответствующие сорта чеснока и посадить его, ориентируясь на благоприятные по посевному лунному календарю дни.

Когда сажать озимый чеснок

Время посадки озимого чеснока зависит от климатической зоны – в северных районах сажать чеснок начинают уже в конце сентября, в южных – в октябре, начале ноября. Основное, озимый чеснок нужно успеть усадить где-то за 25 дней до наступления стойких заморозков с расчетом на то, чтобы до холодов зубчики укоренились, но не выпустили молодые побеги. Для посадки нужно отобрать большие зубки от наибольших луковиц.

Когда сажать озимый чеснок по лунному календарю в октябре, ноябре 2022 года

На рост озимого чеснока, как и других культур, влияет фаза Луны. Считается, что на растущую Луну нужно сажать растения, у которых верхняя часть съедобная, а на нисходящую – те, которые мы сажаем ради подземной части. Лучше всего подземная часть растет в период нисходящей Луны, а укоренение интенсивнее всего происходит в период роста Луны. В новолуние и полнолуние чеснок сажать не стоит.

Самыми благоприятными днями осенью 2022 для посадки озимого чеснока являются:

в октябре — 21, 22, 23, 24, 26, 29 и 30 октября,

в ноябре – 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25,26,27 ноября.

Как посадить озимый чеснок

Сначала нужно правильно выбрать место для посадки чеснока – желательно солнечное и ровное. Почва должна быть легкой, хорошо водо- и воздухопроницаемой.

Не выращивайте чеснок более 3 лет, лучше садить его после однолетних овощей, не имеющих с чесноком общих вредителей и заболеваний, например, после тыквенных или бобовых культур.

Не стоит сажать чеснок под зиму после лука. Из-за того, что чеснок не любят грызуны и паразиты, его часто сажают рядом с капустой, огурцами, земляникой, помидорами, корнеплодами, зеленым салатом.

Перед посадкой чеснок нужно перебрать. Сажают чеснок зубчиками, но разделять головки на зубчики нужно непосредственно перед посадкой. Для посадки выбирают только здоровые и целые зубчики.

Перед посадкой зубчики чеснока нужно продезинфицировать – отобранные зубчики очищают от шелухи и в течение 10 минут вымачивают в растворе медного купороса. В растворе хлоргексидина, перекиси водорода чеснок также можно вымачивать, но дольше – в течение одного - пяти дней. Чтобы зубчики просохли, их можно завернуть в сухую ткань.

Озимый чеснок сажают только в сухую погоду и сухую землю. Сажать чеснок можно в ямки или длинные борозды. Расстояние между бороздами должно быть не менее 20 см, лунки производят на расстоянии 15 см друг от друга. В каждую борозду кладут по несколько зубчиков на расстоянии 8-10 см друг от друга. Зубчики засыпают землей, сверху землю мульчируют слоем сухого торфа или опилок, смешанной с землей. Толщина такого слоя должна быть не менее двух сантиметров. С приходом холодов грядки покрывают сухими листьями.

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