Благоприятный и отрицательный сценарии: сколько украинцы могут просидеть без света в случае блэкаута

В Украине выход из блэкаута может занять от трех до десяти дней. После последнего массированного ракетного удара 15 ноября энергосистема стабилизируется.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет Интерфакс-Украина.

"С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае, если случится блэкаут, то по благоприятному сценарию, понадобится три дня, по отрицательному — семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе", — пояснил эксперт.

По его словам, ситуация сложная, потому что удар был мощным. Харченко подчеркнул, что "шаг за шагом ситуация улучшается". Впрочем, если у страны будет некоторое время на восстановление, то выдержать новые удары будет легче.

"Никто в мире ни разу еще такого эксперимента не проводил, никто в мире не отправлял в блэкаут систему размером с украинскую и не пытался потом ее поднять. Это уникальный украинский опыт", — подчеркнул Александр Харченко.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что украинцам нужно готовиться к худшему. По его словам, отключения электроэнергии могут быть очень продолжительными.

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