"Благословенная Вами ракета прилетела прямо в алтарь храма": в УПЦ МП обратились к патриарху Кириллу

Представители УПЦ МП обратились к предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу и всем членам Священного Синода РПЦ после ракетного удара по Одессе в ночь на 23 июля.

Официальное обращение викария Одесской епархии, архиепископа Арцизского Виктора в своем Telegram-канале опубликовал протоиерей УПЦ МП Александр Клименко.



"Прошу обратить внимание, что на Соборе Украинской Православной Церкви от 27.05.2022 г. было принято решение, что мы во главе с нашим предстоятелем УПЦ, выходим полностью из Вашего подчинения. Не единожды Вы, в своих проповедях говорите о единстве "Святой Руси", которое Вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Прошу также Вас, обратить внимание на то, что именно личным Вашим благословением, воинство РФ сегодня производит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской Державы. По-моему, Вы забыли о том, что, как и в России, и в Украине есть (были) Ваши дети, которых Вы такими и считаете, и, благословили тех, кто сегодня их убивает", — заявил архиепископ Арцизский Виктор.

В обращении отмечается, что епископы и священники Русской православной церкви освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят мирные города Украины.

Представители УПЦ МП также обратились к российскому патриарху Кириллу из-за ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе.

"Благословенная" Вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из за личных амбиций Вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах "святой Руси"! Не поворачивается язык назвать Вас "Великим Господином и Отцом", потому что Вы отец, который отдали детей своих на погибель и убийства!", — говорится в сообщении.

В УПЦ МП подчеркнули, что осуждают "сумасшедшую агрессию России" против независимой Украины.

"Требуем отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля!

У нас на свой путь, который избран Собором Украинской Православной Церкви.

Искренне прошу Вас – остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как Ваше "благословение" своим чадам", - говорится в тексте заявления.

Обращение к патриарху РПЦ Кириллу

Напомним, Одесская епархия УПЦ МП отреагировала на ракетный удар по Преображенскому кафедральному собору – там признали, что атаку совершила Россия.

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