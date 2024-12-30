Благословил оккупантов на захват Купянска: митрополит УПЦ МП получил подозрение от СБУ

Скрывающийся в России митрополит УПЦ МП Елисей получил заочное подозрение от СБУ.

СБУ заочно сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Елисею (Иванову), поддержавшему оккупантов в Изюме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ и Нацполиция собрали доказательства подрывной деятельности на бывшего митрополита Изюмской и Купянской епархии УПЦ (МП) – Олега Иванова (Елисея), после отступления оккупнтов бежавшего в Россию.

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По словам правоохранителей, после захвата части территории Харьковщины в начале полномасштабной войны митрополит УПЦ МП один из первых публично поддержал оккупантов и благословил их на войну против Украины.

Он навязывал прихожанам личные пророссийские взгляды на своих проповедях и убеждал их поддержать оккупантов.

Кроме того, иерарх организовывал собрание духовенства епархии, где призвал других священников продвигать нарративы Москвы во время проведения богослужений.

После контрнаступления ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года митрополит Елисей бежал вместе с оккупантами в Россию. Там он регулярно посещает резиденцию московского Z-патриарха Кирилла и участвует в его службах.

Митрополиту заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Одессе разоблачили священника УПЦ (МП), который восхвалял Путина и героизировал оккупантов.

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