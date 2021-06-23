Благотворители из фонда #KustoHelp отправили в 10 украинских больниц оборудования для борьбы с COVID-19

Проект охватил медицинские учреждения в трех областях Украины.

В период с 17 мая по 17 июня 2021 года благотворительный фонд #KustoHelp провел большую акцию по оказанию помощи 10 районным больницам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Проект охватил районные больницы Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Общий объем помощи составил более $135 тыс. (3,8 млн грн). Больницам передали аппараты ИВЛ (4 шт), электрокардиографы (2 шт), кислородные концентраторы (6 шт), системы назальной високопотоковой оксигенотерапии (2 шт), пульсоксиметры, дефибрилляторы и мониторы пациентов, СИЗ, респираторы FFP3, перчатки и медикаменты .

Проект реализован благодаря усилиям команды Kusto Agro в Украине. Таким образом, казахстанский бизнес делает посильный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"В это непростое для Украины время считаем своим долгом оказать помощь медикам, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией. Мы рады оказать посильную помощь медицинским учреждениям Украины. Надеемся, что эта помощь является своевременной и желаем всем крепкого здоровья", — отметил Даулет Нуржанов, соучредитель Kusto Group.

"Пациенты с Covid-19 часто имеют значительное поражение легких, они для лечения требуют большого количества и высокой концентрации кислорода. Аппараты, которые нам передал благотворительный фонд #KustoHelp, позволяют подавать больному до 60 литров кислорода в минуту, — рассказал главный врач Калиновской ЦРБ Владислав Головащенко. — Это оборудование позволяет регулировать скорость подачи кислорода, подогревает и увлажняет его. Благодаря ему мы спасаем жизни пациентов с вирусными пневмониями (в том числе коронавирусной). Для врачей и пациентов это значительная помощь".

Напомним, что в августе прошлого года, когда в Казахстане была тяжелая эпидемиологическая ситуация, благотворительный фонд #KustoHelp совместно с Посольством Казахстана в Украине организовали доставку гуманитарной помощи из Украины в виде антибактериальных препаратов украинского производства общей стоимостью 86,7 млн тенге для лечения казахстанских COVID- пациентов. В этом году Казахстан в ответ оказывает помощь Украине.

О благотворительном фонде #KustoHelp:

Благотворительный проект #KustoHelp создан международной компанией Kusto Group и направлен на оказание помощи наиболее пострадавшим и уязвимым группам населения на период чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Казахстан. За период действия карантина в Казахстане общий объем помощи составил около $2,5 млн. Фондом оказана помощь примерно 100 медицинским учреждениям в виде медицинского оборудования, реанимобилей и средств защиты, продуктовыми наборами были обеспечены более 12 тыс. семей.

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