Благотворительные инициативы и поддержка украинцев, приближающих нас к победе

Благотворительный Фонд «З кавою до перемоги» один из первых принял активное участие в поддержке общественных инициатив, а именно проекта украинской власти «Пункты незламности» в Киеве, запущенного после массированных обстрелов.

Практически все они сделаны на платформе общеобразовательных учебных заведений. Каждый такой пункт может принимать от 40 до 500 человек при масштабных отключениях света. Все желающие в данных пунктах могут зарядить свои мобильные устройства и согреться чашкой ароматного горячего кофе.

После полномасштабного вторжения в 2022 году был создан благотворительный Фонд «З кавою до перемоги», главным учредителем которого является кофейная компания Gemini Espresso во главе с президентом компании Алексеем Тарнопольским, которая с 1996 года зарекомендовала себя на рынке Украины, как главный производитель зернового кофе и является официальным дистрибьютором кофейного оборудования мировых брендов. Работает для розничных потребителей и бизнес-клиентов: поставляет натуральные чаи, дрип-кофе, кофе молотый и в зернах для любого способа заваривания.

Миссией Фонда является оказание помощи военным, защищающим нашу страну, поддержка благотворительных инициатив, помощь гражданскому населению, пострадавшему по всей территории страны. Сразу после запуска инициативы власти команда Фонда присоединилась с продуктовым наполнением в Голосеевском районе и обеспечила первую часть «Пунктов незламности» кофе, чаем и специализированными кофемашинами. Кофейное оборудование было выбрано таким образом, чтобы люди могли приготовить горячие напитки даже при отсутствии электроснабжения — при наличии генератора, с минимально возможной нагрузкой на сеть.

Началом благотворительной инициативы компании Gemini Espresso вместе с Фондом «З кавою до перемоги» было предоставление продуктовой помощи в боевые точки страны для сотрудников компании, вступивших первыми в ряды ВСУ и ТРО. Команда компании объединила свои усилия для помощи переселенцам, собирала гуманитарную помощь. Обеспечили подразделение ССО тепловизорами, коллиматорными прицелами, специализированными автомобилями, военной одеждой и снаряжением. Фонд оказывает финансовую помощь военным и в гуманитарных целях.