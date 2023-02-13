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Благотворительные инициативы и поддержка украинцев, приближающих нас к победе Новости компаний

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Благотворительные инициативы и поддержка украинцев, приближающих нас к победе

Благотворительный Фонд «З кавою до перемоги» один из первых принял активное участие в поддержке общественных инициатив, а именно проекта украинской власти «Пункты незламности» в Киеве, запущенного после массированных обстрелов.

Практически все они сделаны на платформе общеобразовательных учебных заведений. Каждый такой пункт может принимать от 40 до 500 человек при масштабных отключениях света. Все желающие в данных пунктах могут зарядить свои мобильные устройства и согреться чашкой ароматного горячего кофе.

После полномасштабного вторжения в 2022 году был создан благотворительный Фонд «З кавою до перемоги», главным учредителем которого является кофейная компания Gemini Espresso во главе с президентом компании Алексеем Тарнопольским, которая с 1996 года зарекомендовала себя на рынке Украины, как главный производитель зернового кофе и является официальным дистрибьютором кофейного оборудования мировых брендов. Работает для розничных потребителей и бизнес-клиентов: поставляет натуральные чаи, дрип-кофе, кофе молотый и в зернах для любого способа заваривания.

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Миссией Фонда является оказание помощи военным, защищающим нашу страну, поддержка благотворительных инициатив, помощь гражданскому населению, пострадавшему по всей территории страны. Сразу после запуска инициативы власти команда Фонда присоединилась с продуктовым наполнением в Голосеевском районе и обеспечила первую часть «Пунктов незламности» кофе, чаем и специализированными кофемашинами. Кофейное оборудование было выбрано таким образом, чтобы люди могли приготовить горячие напитки даже при отсутствии электроснабжения — при наличии генератора, с минимально возможной нагрузкой на сеть.

Началом благотворительной инициативы компании Gemini Espresso вместе с Фондом «З кавою до перемоги» было предоставление продуктовой помощи в боевые точки страны для сотрудников компании, вступивших первыми в ряды ВСУ и ТРО. Команда компании объединила свои усилия для помощи переселенцам, собирала гуманитарную помощь. Обеспечили подразделение ССО тепловизорами, коллиматорными прицелами, специализированными автомобилями, военной одеждой и снаряжением. Фонд оказывает финансовую помощь военным и в гуманитарных целях.

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Дата публикации
Просмотры
300
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