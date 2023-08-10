В феврале 2022 года Украина стала жертвой полномасштабной военной агрессии со стороны Российской Федерации. Нападение оккупантов привело к трагическим последствиям: сотни тысяч людей стали внутренне перемещенными лицами, потеряли имущество, жилье, а еще хуже - близких.

Война превратила некоторые территории в зоны со страшными последствиями, и даже после прекращения активных боевых действий на определенных территориях, страна ведет борьбу за выживание и восстановление. В этот нелегкий момент важна поддержка уязвимых слоев населения, чтобы помочь им преодолеть трудности и обеспечить необходимые ресурсы для нормализации жизни.

Сегодня каждый день становится испытанием для многих украинцев. Вооруженная агрессия врага оставила свои последствия, но даже в таких условиях украинская община не остается в стороне, стремясь помочь тем, кто пострадал от войны. Благотворительный Фонд Сергея Цюпко, основанный в июле 2022 года, стал активным участником на гуманитарном фронте, оказывая поддержку тем, кто потерял свое имущество и работу, или был вынужден покинуть свои дома.

Создание фонда. Миссия и ценности

После того как украинские войска вытеснили оккупантов с Киевщины, регион постепенно начал восстанавливаться и приспосабливаться к новым реалиям существования. Люди, успевшие уехать, начали возвращаться в родные дома, а общины начали подготовку к приему тех украинцев, на территориях которых до сих пор идут боевые действия. Следует отметить, что война нанесла мощный удар по экономике, поэтому даже найдя работу, украинцы продолжают нуждаться в помощи.

Команда Благотворительного Фонда Сергея Цюпко не могла остаться в стороне и просто наблюдать за всем, что происходит. Сергей Цюпко, основатель фонда, отметил: "Когда я вижу только остатки того, что было когда-то процветающими селами, и пострадавших людей, которым нужна помощь, я понимаю, что именно сюда должны быть направлены мои силы и усилия. Восстановление страны и поддержка людей, которые страдают, - это наш общественный долг. Именно с этой целью я создал благотворительный фонд, команда которого активно работает, чтобы поддержать украинцев в эти трудные времена".

Главной миссией Благотворительного Фонда Сергея Цюпко является поддержка уязвимых слоев населения и предоставление им необходимых ресурсов для преодоления трудностей и нормализации жизни. Основным направлением деятельности фонда стало обеспечение продовольственными наборами тех, кто оказался в сложных обстоятельствах из-за военной агрессии против Украины.

Фонд тщательно подходит к подготовке каждой поездки, и его сотрудники лично закупают продукты, чтобы убедиться в их качестве и свежести.

В целом миссия фонда состоит из трех основных векторов:

1. Пищевая помощь тем, кто в этом нуждается: фонд активно сосредотачивается на обеспечении гуманитарной помощи закупкой и распределением продовольственных наборов;

2. Поддержка общин: Благотворительный Фонд Сергея Цюпко сотрудничает с администрацией территориальных общин Киевщины. Такое взаимодействие позволяет более точно определить запрос каждой отдельной общины на помощь;

3. Морально-психологическая поддержка: каждый украинец должен почувствовать, что он не оставлен наедине с собой.

Отдельной ценностью фонда является его преданная команда, которая работает неустанно, чтобы помочь как можно большему числу людей. Оксана Коваль, директор фонда, подчеркивает: "Самыми важными характеристиками нашей команды, с моей точки зрения, являются согласие и взаимопонимание, что позволяет нам осуществлять эффективные гуманитарные миссии. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить помощь тем, кто ее действительно нуждается".

Поездки фонда в местные общины

В течение года Благотворительный Фонд Сергея Цюпка осуществил 16 поездок в различные населенные пункты Киевщины. В их числе фонд посетил такие села и поселки, как Озера, Мощун, Бородянка, Макаров, Бобрик, Богдановка, Гоголев, Плоское, Русанов, Свитильня, Жердов, Шевченково, а также заехал в город Калиновка.

Каждая из этих поездок была тщательно подготовлена и согласована с руководством территориальных общин, что помогло точно определить количество людей, нуждающихся в помощи, и договориться о времени и месте встречи.

На самом деле довольно трудно оценить важность подобной помощи для украинцев, поскольку для каждого она имеет свою меру.

К примеру, во время последней поездки приходила бабушка, муж которой прикован к постели, и приходила девушка по имени Ирина (переехала в Киевскую область после разрушения ее дома российскими войсками). У каждой из этих женщин своя жизненная история, но с этой помощью они могут сэкономить часть средств и направить их на другие нужды.

Если организация поездки - это задача не столько сложная, сколько продолжительная, то само распределение помощи - это настоящий вызов, к которому сотрудники фонда готовятся довольно тщательно. Дело в том, что многим людям важно не столько сама помощь, сколько внимание и возможность поделиться своей жизненной историей. И за каждой из этих историй скрываются в основном грустные и болезненные воспоминания. Это совсем не веселые встречи, но каждая из них подтверждает важность работы фонда и его позитивное влияние на жизнь людей.

Среди тех, кому оказывалась помощь, были люди разных возрастных групп, от молодых семей до пожилых людей. Каждому из них эти наборы дарили не только продукты, но и веру в то, что совместными усилиями мы обязательно преодолеем трудности. Фонд также сотрудничает с местными волонтерами, которые распределяют помощь среди лиц с инвалидностью и уязвимых слоев населения.

Выезды фонда помогли создать ощущение единства с теми, кто получил помощь. Местные жители выражали искренние слова благодарности и признания команде фонда за их ценный труд. С каждым совершенным выездом фонда увеличивалось понимание того, насколько важна их работа, и как они помогают пережить трудные моменты в жизни многих украинцев.

Каждая поездка фонда - это невероятный опыт и большая ответственность. Команда видит на практике, как самые незначительные усилия могут привести к большим изменениям в жизни людей. Члены фонда выслушивают их истории, общаются, делятся мотивацией и поддержкой. И хотя встречаются сложные моменты, ведь реалии войны бескомпромиссны, очевидно, что мотивация украинского общества только укрепляется.

Мотивация и общая миссия

Благотворительный фонд - это в первую очередь люди. Сергей Цюпко говорит: «Размышляя о команде фонда, я всегда чувствую глубокую благодарность каждому ее члену. Это люди разных профессий и сфер, но у всех есть общая цель - помогать тем, кто нуждается в нашей помощи больше всего. Мы увидели, что каждый из нас может внести большой вклад в жизнь людей, переживающих трудности».

При создании фонда все проходило быстро, но очень понятно и просто. Он был назван "Благотворительный фонд Сергея Цюпко", так как его деятельность полностью финансируется Сергеем Викторовичем. Была создана группа в Facebook, и сразу приступили к делу. Потом компания, разработавшая сайт для Музея современного искусства, бесплатно создала сайт для фонда, и с этими ресурсами фонд продолжает существовать и до сих пор.

Оксана Викторовна говорит: «Командные поездки вдохновляют нас не меньше, чем мы вдохновляем местных жителей. С каждой новой поездкой мы получаем неописуемую благодарность от руководителей местных общин, которые активно сотрудничают с нами, создавая условия для успешных благотворительных акций. Обязательно стоит отметить чиновников на местах, которые поддерживают нас во всех наших усилиях».

Конечно, необходимо признать трудности, с которыми сталкивается фонд. Работа с людьми, пережившими тяжелые моменты, всегда требует чувствительного и заботливого отношения. Но наблюдать, как жители, несмотря на свои проблемы, поддерживают друг друга, делятся улыбками и словами поддержки, - это невероятно впечатляет. Каждая поездка подтверждает, что эта деятельность имеет большое значение.

О перспективах развития фонда Сергей Цюпко говорит следующее:

«Что касается будущего фонда, мы планируем расти и расширять нашу деятельность. Мы не только будем продолжать предоставлять пищевую помощь, но и рассмотрим возможность развития других направлений помощи для общин. Мы хотим привлекать больше волонтеров, сделать нашу работу более эффективной и доступной для тех, кто нуждается.

Одной из наших главных целей является показать украинцам, что в трудное время они не остаются одни со своими проблемами. Важно донести, что всегда есть те, кто готов поддержать и помочь. Надеюсь, у нас всегда будет общая цель - помогать друг другу и строить лучшее будущее для нашей Украины».

В заключение

Жизнь продолжает испытывать Украину на прочность, но благодаря благотворительным организациям, одной из которых является Благотворительный фонд Сергея Цюпка, мы видим светлую надежду на будущее. Работа фонда не заканчивается годовщиной - она продолжается, и у нее есть мощные перспективы для дальнейшего развития и расширения деятельности. С еще большим усердием и энтузиазмом фонд будет продолжать предоставлять помощь, поддержку и надежду тем, кто в этом нуждается.