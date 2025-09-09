Благотворительный показ Ukrainian Fashion Week собрал средства на реабилитацию военных

Реклама

Событие стало частью Ukrainian Fashion Week и состоялось при поддержке партнеров, среди которых и компания Moneyveo.

Участие в мероприятии для Маневео – это не разовая акция, а продолжение более чем пятилетнего сотрудничества с реабилитационным центром NextStep Ukraine, помогающим военным после ранений.

Благотворительный показ объединил ведущих украинских дизайнеров, меценатов и почетных гостей с целью собрать поддержку реабилитационных программ NextStep Ukraine.

Fashion-перформанс показал несокрушимость духа украинцев, которые, несмотря на ранения и травмы, полученные во время войны, продолжают жить и бороться. На подиум вышли ветераны, ветеранки и гражданские вместе с профессиональными моделями. Каждый их шаг – доказательство стойкости и решимости идти вперед, несмотря ни на что.

Еще одним трогательным моментом стало признание: после показа один из военных моделей стал на колено и попросил руку своей любимой. Этот искренний жест добавил события особого эмоционального звучания и подчеркнул, что даже в самые тяжелые времена есть место для любви и начала нового.

«Ежедневно мы видим, насколько важно нашим военным ощущать поддержку общества, – прокомментировала Татьяна Грубенюк, директор БФ «Возрождение Защитников Украины» и центра NextStep Ukraine, – сотрудничество с партнерами, в частности Moneyveo, позволяет нам стабильно развивать программы реабилитации, а такое мероприятие, как Ukraeian Fashi. сверхважной темы».

Благотворительный показ стал примером того, как украинский бизнес и креативные индустрии объединяются ради общей цели – помощи военным, нуждающимся в восстановлении после ранений. Напомним, Партнерство Маневео из NextStep Ukraine началось еще до полномасштабного вторжения России и с тех пор переросло в системную и постоянную поддержку центра. «

Самое ценное видеть, как военные восстанавливаются и возвращаются к жизни после тяжелых ранений. Для нашей команды большая честь быть причастными к этому процессу. Мы с NextStep Ukraine вместе с 2018 года и продолжим поддерживать нуждающихся в помощи сегодня», – подытожил CEO Moneyveo Сергей Синченко.

Чтобы поддержать протезирование тяжелораненых защитников вместе с благотворительным фондом Revived Soldiers Ukraine, отсканируйте QR-код ниже.