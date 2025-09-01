Реклама

В груз вошли продукты питания, средства гигиены и дезинфекционные препараты для больниц.

«Мы на стороне Украины. Мы видим, что делаем правильные вещи. Андрей Матюха — тот партнер, с которым легко работать, потому что все процессы четкие и эффективные», — подчеркнули в Dobro Dobrim.

Стабильность и помощь: Международная поддержка Украины

Благотворительная организация Андрея Матюхи уже четвертый год реализует гуманитарные инициативы. Фонд работает в Украине и привлекает помощь из-за рубежа. В фокусе — военные, дети, внутренне перемещенные лица и медицинские учреждения. Помимо гуманитарных грузов, фонд поддерживает программы реабилитации, образования и спорта. Эти направления формируют целостную стратегию, которую Андрей Матюха последовательно воплощает вместе со своей командой.

«Мы благодарны партнерам, которые не остаются в стороне. Именно благодаря им удаётся облегчать жизнь тех, кого коснулась война», — говорит Андрей Матюха .

Ранее хорватские партнёры при поддержке фонда Андрея Матюхи организовали поставку 11 тонн помощи для беженцев из Херсона после теракта на Каховской ГЭС. Фонд постоянно налаживает контакты с благотворителями за рубежом, чтобы гуманитарная помощь была быстрой и эффективной. Сотрудничество с хорватскими компаниями подтвердило, что системная координация и совместная работа способны реально поддерживать людей в самые сложные моменты.