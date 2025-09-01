- Дата публикации
-
Категория
Украина
Благотворительный проект Андрея Матюхи поддержал партию гуманитарной помощи Украине от Dobro Dobrim и хорватских компаний
Dobro Dobrim и организация Андрея Матюхи доставили в Украину 150 тонн гуманитарной помощи при содействии посольства Хорватии и Министерства иностранных дел страны.
В груз вошли продукты питания, средства гигиены и дезинфекционные препараты для больниц.
«Мы на стороне Украины. Мы видим, что делаем правильные вещи. Андрей Матюха — тот партнер, с которым легко работать, потому что все процессы четкие и эффективные», — подчеркнули в Dobro Dobrim.
Стабильность и помощь: Международная поддержка Украины
Благотворительная организация Андрея Матюхи уже четвертый год реализует гуманитарные инициативы. Фонд работает в Украине и привлекает помощь из-за рубежа. В фокусе — военные, дети, внутренне перемещенные лица и медицинские учреждения. Помимо гуманитарных грузов, фонд поддерживает программы реабилитации, образования и спорта. Эти направления формируют целостную стратегию, которую Андрей Матюха последовательно воплощает вместе со своей командой.
«Мы благодарны партнерам, которые не остаются в стороне. Именно благодаря им удаётся облегчать жизнь тех, кого коснулась война», — говорит Андрей Матюха.
Ранее хорватские партнёры при поддержке фонда Андрея Матюхи организовали поставку 11 тонн помощи для беженцев из Херсона после теракта на Каховской ГЭС. Фонд постоянно налаживает контакты с благотворителями за рубежом, чтобы гуманитарная помощь была быстрой и эффективной. Сотрудничество с хорватскими компаниями подтвердило, что системная координация и совместная работа способны реально поддерживать людей в самые сложные моменты.