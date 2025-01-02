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Благоустройство и поддержка СМИ: в Покровской громаде приняли шокирующий бюджет на 2025 год

Благоустройство и поддержка СМИ: в Покровской громаде приняли шокирующий бюджет на 2025 год

Разрушение в Покровске / Фото: Associated Press

По информации аналитиков DeepState, россиянам до самого города осталось 3 километра.

Покровская городская военная администрация утвердила бюджет Покровской городской территориальной громады на 2025 год: 34 миллиона гривен — на благоустройство, 14,5 миллиона — на СМИ и 60 миллионов — на зарплаты руководителям.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Покровской ГBA.

Согласно документу, утвержден бюджет был еще 23 декабря.

Покровская ГВА утвердила бюджет со следующими расходами:

  • 41,9 млн гривен – зарплата работников Покровской ГВА;
  • 19,2 млн гривен – зарплата работников Покровского горсовета;
  • 7,2 млн гривен – на муниципальную службу правопорядка;
  • 21,6 млн гривен – отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия;
  • 98,6 млн гривен – ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия;
  • 14,5 млн гривен – финансовая поддержка СМИ;
  • 73,1 млн гривен – обеспечение деятельности водопроводно-канализационного хозяйства.

Важно добавить, что в громаде остаются тысячи людей – без света, газа, связи и элементарной поддержки.

Напомним, путинская армия ведет боевые действия в двухкилометровой зоне от Покровска, пытаясь обойти город и отрезать его логистическое сообщение.

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