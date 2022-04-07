Благовещение 2022: картинки, поздравления в стихах и прозе

7 апреля 2022 христиане восточного обряда празднуют великий праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно означает "благую" весть о непорочном зачатии Сыном Божьим, которую архангел Гавриил сообщил Деве Марии. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в картинках, стихах, прозе.

Поздравления с Благовещением в прозе

Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы да объявит ваш дом теплом и милостью. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только любовь.

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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного покоя и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не унывать, не беспокоиться по пустякам, ценить своих близких и чаще радовать их благими известиями. Пусть настроение будет отличное, а душа поет от радости и предсказания приятных событий!

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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни доставляет душевное удовольствие, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и изобилием. Пусть чистыми будут помыслы и деяния. Счастья вам, добрых известий, добра и любви. Пусть ваша вера будет тверда!

С Благовещением – в прозе / pixabay.com

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С прекрасным праздником – Благовещение! Да будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Говорят, что в этот день даже птицы гнезда не вьют, так что желаю и тебе духовно отдохнуть!

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В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия и равновесия, нравственной стабильности, взаимной любви, счастья и изобилия. Будьте добры, искренни и доброжелательны!

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Хочу поздравить тебя с великим православным праздником – с Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает тебе, хранит тебя от зла, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит тебя любовью, добротой и небесным теплом.

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Прими от меня наилучшие пожелания в светлый день Благовещения! Пусть радостная и счастливая жизнь будет щедрой на тепло и добро, пусть все случается вовремя и по благословению Божию, и пусть рядом с тобой будут только самые близкие люди!

С праздником Благовещения: стихотворные приветствия

Был день как день, совсем обычный:

Вокруг была суета,

И вдруг Архангел необыкновенный

У Марии дом залит.

"Радуйся, святая Мария!

Господь благословил Тебя!

И о рождении Мессии

Посланник Божий возвестил!

Поэтому желаю, чтобы в любви

И согласны вы жили,

Веру в сердце берегли,

И добро творили.

***

Праздник Благовещения пришел к нам,

Вас поздравляю, друзья, в весеннее время!

Благая весть пришла в этот знаменательный день,

А за ним последует Пасха.

Сообщил Архангел, что она "жена",

Богом избрана Мария Пресвятая,

И она услышала из священных уст,

Что родит сына и назовет Иисус.

Добрая весть и радость для всех людей –

Освобождение от смерти в этот знаменательный день!

Да здравствует в сердце радость и добро,

Вера в Бога прорастает, как святое зерно!

***

С Благовещением вас

Я сегодня поздравляю.

И поставить свечу

За Иисуса умоляю.

Пусть горит и не гаснет,

Пусть молитва звучит.

И от зла и обиды

Пусть Господь защитит.

***

Радостных известий,

Мира и добра

В праздник чудесный

Желаю вам я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды,

Веры и красоты.

***

Пусть Благовещение-праздник,

Наполните наши сердца

Любовью к ближнему своему,

Искренней верой в творца!

Мира в наши дома,

Покоя в душе человеческие,

Здоровье крепкого –

Как у лещины-орешки,

Чтобы затеи сбылись все!

Поздравления с Благовещением в стихах / pixabay.com

***

Благое известие Гавриил

Принес Марии,

Богородицей ей быть, –

Матерью Мессии.

Приветствую тебя

С праздником этим замечательным

Пусть душа твоя цветет

А жизнь будет весомой!

***

С Благовещением поздравляю.

Мира вам в душе желаю,

А ведь в этот день Гавриил

Марии Деви возвестил,

Что будет сын ее от Бога,

И такая ее теперь дорогая.

Благовещение: смс-приветствие

С Благовещением я поздравляю вас!

Счастья, здоровья, добра вам желаю.

Чтобы ваши помыслы чисты были,

И о своих ближних вы никогда не забыли.

***

Благовещение пришло,

Радость людям принесло.

Пусть за все Господь воздаст,

И все грехи простит!

***

Вокруг только слышен звон,

Всех поздравляет с праздником он.

Благовещение пришло –

Пусть пропадет всюду зло.

***

Пусть Благовещение придет

И вам здоровье принесет,

Да благословит Господь,

И за все вознаградит.

***

С Благовещением поздравляю

И такое тебе желаю:

Чаще Господу молись,

Чтобы мечты все твои сбылись!

С надеждой ты день встречай –

И будет лучше, это ты хорошо знай!

СМС-поздравления с праздником Благовещения / pixabay.com

***

Вокруг только слышен звон,

Всех поздравляет с праздником он.

Благовещение пришло –

Пусть пропадет всюду зло.

Благовещение 2022: картинки для приветствия

С Благовещением

С Благовещением

С Благовещением

С Благовещением

С Благовещением

С Благовещением

С Благовещением

С Благовещением

С Благовещением