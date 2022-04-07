Благовещение 2022: картинки, поздравления в стихах и прозе

7 апреля 2022 христиане восточного обряда празднуют великий праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно означает "благую" весть о непорочном зачатии Сыном Божьим, которую архангел Гавриил сообщил Деве Марии. ТСН.ua подготовил для вас поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в картинках, стихах, прозе.
Поздравления с Благовещением в прозе
Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы да объявит ваш дом теплом и милостью. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только любовь.
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Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного покоя и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!
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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не унывать, не беспокоиться по пустякам, ценить своих близких и чаще радовать их благими известиями. Пусть настроение будет отличное, а душа поет от радости и предсказания приятных событий!
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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни доставляет душевное удовольствие, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и изобилием. Пусть чистыми будут помыслы и деяния. Счастья вам, добрых известий, добра и любви. Пусть ваша вера будет тверда!
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С прекрасным праздником – Благовещение! Да будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.
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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Говорят, что в этот день даже птицы гнезда не вьют, так что желаю и тебе духовно отдохнуть!
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В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия и равновесия, нравственной стабильности, взаимной любви, счастья и изобилия. Будьте добры, искренни и доброжелательны!
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Хочу поздравить тебя с великим православным праздником – с Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает тебе, хранит тебя от зла, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит тебя любовью, добротой и небесным теплом.
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Прими от меня наилучшие пожелания в светлый день Благовещения! Пусть радостная и счастливая жизнь будет щедрой на тепло и добро, пусть все случается вовремя и по благословению Божию, и пусть рядом с тобой будут только самые близкие люди!
С праздником Благовещения: стихотворные приветствия
Был день как день, совсем обычный:
Вокруг была суета,
И вдруг Архангел необыкновенный
У Марии дом залит.
"Радуйся, святая Мария!
Господь благословил Тебя!
И о рождении Мессии
Посланник Божий возвестил!
Поэтому желаю, чтобы в любви
И согласны вы жили,
Веру в сердце берегли,
И добро творили.
***
Праздник Благовещения пришел к нам,
Вас поздравляю, друзья, в весеннее время!
Благая весть пришла в этот знаменательный день,
А за ним последует Пасха.
Сообщил Архангел, что она "жена",
Богом избрана Мария Пресвятая,
И она услышала из священных уст,
Что родит сына и назовет Иисус.
Добрая весть и радость для всех людей –
Освобождение от смерти в этот знаменательный день!
Да здравствует в сердце радость и добро,
Вера в Бога прорастает, как святое зерно!
***
С Благовещением вас
Я сегодня поздравляю.
И поставить свечу
За Иисуса умоляю.
Пусть горит и не гаснет,
Пусть молитва звучит.
И от зла и обиды
Пусть Господь защитит.
***
Радостных известий,
Мира и добра
В праздник чудесный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты.
***
Пусть Благовещение-праздник,
Наполните наши сердца
Любовью к ближнему своему,
Искренней верой в творца!
Мира в наши дома,
Покоя в душе человеческие,
Здоровье крепкого –
Как у лещины-орешки,
Чтобы затеи сбылись все!
***
Благое известие Гавриил
Принес Марии,
Богородицей ей быть, –
Матерью Мессии.
Приветствую тебя
С праздником этим замечательным
Пусть душа твоя цветет
А жизнь будет весомой!
***
С Благовещением поздравляю.
Мира вам в душе желаю,
А ведь в этот день Гавриил
Марии Деви возвестил,
Что будет сын ее от Бога,
И такая ее теперь дорогая.
Благовещение: смс-приветствие
С Благовещением я поздравляю вас!
Счастья, здоровья, добра вам желаю.
Чтобы ваши помыслы чисты были,
И о своих ближних вы никогда не забыли.
***
Благовещение пришло,
Радость людям принесло.
Пусть за все Господь воздаст,
И все грехи простит!
***
Вокруг только слышен звон,
Всех поздравляет с праздником он.
Благовещение пришло –
Пусть пропадет всюду зло.
***
Пусть Благовещение придет
И вам здоровье принесет,
Да благословит Господь,
И за все вознаградит.
***
С Благовещением поздравляю
И такое тебе желаю:
Чаще Господу молись,
Чтобы мечты все твои сбылись!
С надеждой ты день встречай –
И будет лучше, это ты хорошо знай!
***
Вокруг только слышен звон,
Всех поздравляет с праздником он.
Благовещение пришло –
Пусть пропадет всюду зло.