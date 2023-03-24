Благовещение 2023 года: нужно ли соблюдать правила Великого поста на этот праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из трех самых важных и значимых праздников в церковном календаре, наряду с Рождеством Христовым и Пасхой. В этот день Дева Мария получила благую весть о том, что у нее родится Спаситель человечества. Праздник выпадает на Великий пост и празднуется православными христианами 7 апреля 2023 года. Нужно ли соблюдать запреты в еде на Благовещение — читайте в материале ТСН.ua.

Какие ограничения в питании существуют во время Великого поста

За 48 дней до светлого праздника Пасхи церковью устанавливается суровый пост, который еще называют Великим. В этот период верующие не употребляют в пищу определенные продукты:

мясные продукты в любом виде (в частности, колбасы, сосиски, сало, балыки и т.п.);

куриный, говяжий, свиной бульон;

молоко и молочные продукты – сыры, масло, йогурт;

яйца;

макароны и выпечку, содержащие яйца, молочные продукты;

алкогольные напитки (места и некрепкие);

сладости с молочными продуктами или яйцами в составе;

фастфуд (сухарики, гамбургеры, чипсы).

В большинство дней Великого поста запрещается даже употреблять в пищу рыбу. Однако в некоторые праздники эти запреты ослабляются.

Благовещение: что разрешено есть

Пост не отменяется полностью во время Благовещения Пресвятой Богородицы. Поэтому яйца, молочные и мясные продукты по-прежнему остаются под запретом.

Однако определенные послабления в честь великого церковного праздника устанавливаются. Да, в этот день разрешается есть рыбу, тушеную и вареную пищу с добавлением масла, пить небольшое количество красного вина.

Что можно есть на Благовещение:

зелень (петрушка, укроп, кинза, салат);

овощи (морковь, картофель, свекла, капуста, помидоры, огурцы, лук и т.п.);

грибы (вешенки, шампиньоны и т.п.);

водоросли;

бобовые (нут, горох, фасоль);

постный хлеб (например, зерновой или столичный), лаваши, хлебцы;

крупы (гречка, рис, киноа, булгур);

ягоды и фрукты;

мука (кукурузная, пшеничная грубого помола, рисовая);

орехи;

сухофрукты;

семена;

некоторые сладости (мед, овсяное печенье, постный зефир, черный шоколад, халва);

песни заправки и соусы;

масло;

напитки (компот, чай, компот).

Эти правила действуют на Благовещение ежегодно, когда праздник приходится на период Великого поста. Единственное исключение – если праздник приходится на Страстную неделю, тогда запрещается употреблять в пищу рыбу.

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