Благовещение Пресвятой Богородицы — один из трех самых важных и значимых праздников в церковном календаре, наряду с Рождеством Христовым и Пасхой. В этот день Дева Мария получила благую весть о том, что у нее родится Спаситель человечества. Праздник выпадает на Великий пост и празднуется православными христианами 7 апреля 2023 года. Нужно ли соблюдать запреты в еде на Благовещение — читайте в материале ТСН.ua.
Какие ограничения в питании существуют во время Великого поста
За 48 дней до светлого праздника Пасхи церковью устанавливается суровый пост, который еще называют Великим. В этот период верующие не употребляют в пищу определенные продукты:
- мясные продукты в любом виде (в частности, колбасы, сосиски, сало, балыки и т.п.);
- куриный, говяжий, свиной бульон;
- молоко и молочные продукты – сыры, масло, йогурт;
- яйца;
- макароны и выпечку, содержащие яйца, молочные продукты;
- алкогольные напитки (места и некрепкие);
- сладости с молочными продуктами или яйцами в составе;
- фастфуд (сухарики, гамбургеры, чипсы).
В большинство дней Великого поста запрещается даже употреблять в пищу рыбу. Однако в некоторые праздники эти запреты ослабляются.
Благовещение: что разрешено есть
Пост не отменяется полностью во время Благовещения Пресвятой Богородицы. Поэтому яйца, молочные и мясные продукты по-прежнему остаются под запретом.
Однако определенные послабления в честь великого церковного праздника устанавливаются. Да, в этот день разрешается есть рыбу, тушеную и вареную пищу с добавлением масла, пить небольшое количество красного вина.
Что можно есть на Благовещение:
- зелень (петрушка, укроп, кинза, салат);
- овощи (морковь, картофель, свекла, капуста, помидоры, огурцы, лук и т.п.);
- грибы (вешенки, шампиньоны и т.п.);
- водоросли;
- бобовые (нут, горох, фасоль);
- постный хлеб (например, зерновой или столичный), лаваши, хлебцы;
- крупы (гречка, рис, киноа, булгур);
- ягоды и фрукты;
- мука (кукурузная, пшеничная грубого помола, рисовая);
- орехи;
- сухофрукты;
- семена;
- некоторые сладости (мед, овсяное печенье, постный зефир, черный шоколад, халва);
- песни заправки и соусы;
- масло;
- напитки (компот, чай, компот).
Эти правила действуют на Благовещение ежегодно, когда праздник приходится на период Великого поста. Единственное исключение – если праздник приходится на Страстную неделю, тогда запрещается употреблять в пищу рыбу.
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