Бланар ответил, сократит ли Словакия закупку энергоносителей из России

Газопровод / © Нафтогаз Украины

Словакия не будет подвергаться давлению сокращения закупок российских энергоносителей. Впрочем, якобы Братислава готова обсудить этот вопрос.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, пишет Reuters .

По его словам, в настоящее время у страны нет других стабильных и доступных альтернатив, а диверсификация поставок требует времени.

Бланарь говорит, мол, разрыв некоторых контрактов к 2034-му может стоить Словакии до 10 миллиардов евро. Именно поэтому, добавляет он, следует рассмотреть возможные исключения и компенсации. Он призвал ЕС решить проблему высоких цен на электроэнергию.

Бланарь назвал критика в адрес Словакии и Венгрии "в определенной степени лицемерной", поскольку, добавил он, закупки сжиженного газа из РФ в Западную Европу выросли на 30%.

"Франция, Испания и Нидерланды... поэтому вы видите, что картина несколько более цветная, чем черно-белая", - добавил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что займется премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он заявил, что поговорит с Орбаном, чтобы Будапешт перестал покупать у России нефть.

Впрочем, Венгрия пошла против линии Трампа . Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что страна продолжит закупать российские энергоносители, несмотря на призывы США и союзников по НАТО прекратить импорт нефти из РФ.

Кроме того, во время выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть. Также он заявил, что Китай и Индия "являются основными спонсорами войны".