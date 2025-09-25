- Дата публикации
Бланар ответил, сократит ли Словакия закупку энергоносителей из России
Словацкий министр призвал ЕС решить проблему высоких цен на электроэнергию.
Словакия не будет подвергаться давлению сокращения закупок российских энергоносителей. Впрочем, якобы Братислава готова обсудить этот вопрос.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, пишет Reuters .
По его словам, в настоящее время у страны нет других стабильных и доступных альтернатив, а диверсификация поставок требует времени.
Бланарь говорит, мол, разрыв некоторых контрактов к 2034-му может стоить Словакии до 10 миллиардов евро. Именно поэтому, добавляет он, следует рассмотреть возможные исключения и компенсации. Он призвал ЕС решить проблему высоких цен на электроэнергию.
Бланарь назвал критика в адрес Словакии и Венгрии "в определенной степени лицемерной", поскольку, добавил он, закупки сжиженного газа из РФ в Западную Европу выросли на 30%.
"Франция, Испания и Нидерланды... поэтому вы видите, что картина несколько более цветная, чем черно-белая", - добавил он.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что займется премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он заявил, что поговорит с Орбаном, чтобы Будапешт перестал покупать у России нефть.
Впрочем, Венгрия пошла против линии Трампа . Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что страна продолжит закупать российские энергоносители, несмотря на призывы США и союзников по НАТО прекратить импорт нефти из РФ.
Кроме того, во время выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в том, что фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть. Также он заявил, что Китай и Индия "являются основными спонсорами войны".