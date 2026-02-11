Блеф диктаторов или подготовка к удару: действительно ли у Лукашенко есть "Орешник" и ядерное оружие

«Орешник» и «ядерка» в Беларуси: реальная угроза или декорация в театре абсурда Лукашенко / © ТСН.ua

Новости, экспертные мнения и аналитика о том, что Россия вот-вот может напасть с территории Беларуси периодически возникают в украинском информационном пространстве с апреля 2022 года, когда оккупанты «жестом доброй воли» отступили из Киевщины и северных областей. И если раньше украинцы к таким слухам относились настороженно, ведь от врага можно ожидать что угодно, то сейчас, вероятно, такие новости вызывают ироническую улыбку, а то и раздражение. Мол, если бы должны были напасть с севера, то давно бы это сделали.

Кроме того, 25 мая 2023 года Путин и Лукашенко подписали документы о размещении на территории Беларуси российского нестратегического ядерного оружия. Это дало еще один «пункт» для размышления многочисленным военным экспертам — «бахнет» ли Путин или Лукашенко «ядеркой» по Украине или Европе с территории Беларуси. Еще возникает следующий вопрос — есть ли у Лукашенко вообще это ядерное оружие.

ТСН.ua решил посмотреть на эту проблему под новым углом, собрать все свежие заявления обоих диктаторов в отношении Беларуси и информацию об их намерениях и выяснить — планирует ли наконец Путин задействовать своего сателлита в той или иной степени на пятый год полномасштабной войны.

Что там нового слышать об угрозе нападения из Беларуси

В сентябре на территории Беларуси прошли новые российско-белорусские учения «Запад-2025». В это время был очередной пик разговоров об угрозе вторжения.

В ГПСУ заявили, что после окончания в Беларуси совместных учений Запад-2025 Россия вывела оттуда свои войска. Не была зафиксирована активность врага в направлении границы с Украиной.

После этого разговоры об очередном «вторжении» из Беларуси на несколько месяцев стихли, пока в октябре Александр Лукашенко приказал перевести белорусскую армию в состояние наивысшей боевой готовности. Эксперты предупреждали, что подготовленная к бою армия Лукашенко может стать резервом Путина в войне против Украины. И снова фальшь-старт.

И вот на прошлой неделе мы видели начало новой серии — Лукашенко решил снова устроить проверку боеготовности белорусских военных. Об угрозе писало серьезное западное издание Forbes.

Кроме того, 5 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Москва пытается «увеличить свое военное присутствие в Беларуси и еще глубже интегрировать ее в выгодные для России структуры».

На фоне действующих учений по проверке боевой готовности государственные СМИ Беларуси также сообщают о планах властей существенно нарастить финансирование охраны белорусско-украинской границы. В частности, предусмотрено строительство пяти новых пограничных застав вдоль границы с Украиной. Отдельные ресурсы будут направлены на усиление боевой и полевой подготовки и повышение уровня готовности пограничников. Также вблизи украинской границы в Беларуси строят новый военный полигон.

В целом аналитик Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк описывал белорусскую армию как «безнадежную».

По его данным, на бумаге у Лукашенко около 50 000 солдат, а общее мнение таково, что у них есть около 15 000, которые готовы к бою. Однако это плохо подготовленные и плохо оснащенные солдаты.

«И россияне тоже не считают их очень хорошими союзниками. Так что я не думаю, что белорусы могут что-то реально изменить на поле боя, кроме как разрешить россиянам использовать свою территорию как отвлекающий маневр», — говорит британский аналитик.

Поэтому, подытоживая, можем сказать: хоть и слухи о вторжении из Беларуси нам сильно надоели, угроза нигде не исчезла.

Ядерный шантаж

А вот ядерный шантаж Москвы и Минска, создается впечатление, раздается постоянно. Еще в 2024 году Лукашенко похвастался, что в Беларуси есть тактическое ядерное оружие. А Путин пригрозил, что может применить ядерное оружие «для защиты Беларуси» и заверил, что с Лукашенко «эти вопросы согласованы».

Как напоминает The Sun, в сентябре 2025-го, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков пригрозил, что мир снова вернулся к точке, где ядерная угроза «четко видна». Он обвинил Запад в перевооружении против России, утверждая, что это представляет угрозу Беларуси.

«Но Беларусь теперь имеет оружие „ужасной разрушительной силы“, — похвастался Рыженков.

«Запад незаметно начал перевооружаться, и сегодня они даже устанавливают мины на наших границах в Польше, Литве и Латвии. Беларусь была вынуждена развернуть российское тактическое ядерное оружие для обеспечения своей безопасности. С этой же целью на территории Беларуси размещены российские баллистические ракеты „Орешник“», — добавил он.

Эксперты уже раньше предполагали, что Путин может устроить по Европе или Украине ядерное оружие с территории Беларуси и «спихнуть все на Лукашенко. Мол, „я не я и хата не моя“.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью «РБК-Украина» успокоила, что пока нет доказательств того, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси.

«У нас нет доказательств, что это оружие уже есть в Беларуси, но оно всегда есть в регионе. Они провоцируют и хотят казаться сильнее. Они хотят, чтобы Европа уделяла больше внимания собственной безопасности, а не, например, помощи Украине», — говорит белорусская оппозиционерка.

По ее словам, подобные заявления и действия Минска являются частью гибридной войны, которую Лукашенко ведет вместе с Россией.

«Россия разрешает Беларуси делать всевозможные заявления и даже строит хранилище, но подтверждения его развертывания с российской стороны нет, как и признаков фактической доставки оружия в Беларусь», — добавляет руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг в комментарии DW.

Угроза от «Орешника»

Российские баллистические ракеты промежуточной дальности «Орешник» могут нести ядерный заряд. Однако и без него способны натворить немало бед.

В конце 2025 года, согласно заявлениям России и Беларуси, мобильный наземный ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на белорусской территории.

Александр Лукашенко еще 18 декабря заявлял, что «Орешник» уже находится на территории его страны и с 17 декабря заступил на боевое дежурство.

Тем временем журналисты выяснили, что в Беларуси активно строят новые военные базы. Один из таких объектов обнаружили возле Минска. По предположению журналистов, там могут разместить баллистические ракеты «Орешник».

Действительно ли в Беларуси разместили «Орешник»

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода, спутниковый снимок показал активное развертывание военной базы на бывшем военном аэродроме в Могилевской области. База расположена в пяти километрах от российской границы и в 180 км от границы с Украиной.

Журналисты предполагают, что на фото впервые попала техника из состава российского ракетного комплекса «Орешник».

«На спутниковом снимке от 9 февраля 2026 года видно 6 машин на территории центрального военного городка, которые могут принадлежать ракетному комплексу „Орешник“», — отмечают журналисты-расследователи.

Американский аналитик открытых данных и спутниковых снимков сотрудник CNA Corporation — исследовательского центра в области обороны и национальной безопасности США Декер Эвелет пишет в соцсети X, что на опубликованном спутниковом снимке «вероятно видно по меньшей мере два объекта, которые могут быть пусковыми установками, возможно, три».

© Радыё Свабода

Кроме того, на территории аэродрома зафиксировали:

около 25 военных машин разных типов;

несколько земляных насыпей;

здание неизвестного назначения;

строительство ангаров для техники.

Заметим, что впервые были «засвечены» вероятные пусковые установки.

На видео с «Орешником», которое белорусы и россиян опубликовали в конце 2025 года, этих пусковых установок не было. Это дало основание экспертам усомниться в том, что «Орешник» действительно заступил на боевое дежурство в Беларуси.

Главред Defense Express Олег Катков называл маловероятным, что в Беларуси вообще есть это оружие. Эксперт аргументировал это тем, что по данным Службы внешней разведки Украины, в целом в России сейчас есть только одна ракета в комплекс «Орешник».

В белорусской оппозиционной организации BelPol утверждают, что ни белорусские, ни российские власти не предоставили ни одного убедительного факта размещения «Орешника» на территории Беларуси.

«То, что было продемонстрировано (на видео Минобороны РФ. — Ред.), — несколько машин, не имеющих прямого отношения к „Орешнику“, не показаны самой пусковой установкой», — отмечает представитель организации Владимир Жигар.

По его словам, дивизион Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для обслуживания таких ракет, как «Орешник», — это десятки единиц техники, которые едут на небольшой скорости, длина колонны достигает 400-650 метров.

«В Беларуси эта техника не может быть незамеченной», — уверен белорусский эксперт.

Чем ответит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев владеет точными координатами размещения ракет «Орешник» в Беларуси и уже передала эти данные западным союзникам для оценки угрозы.

«Завершается перемещение „Орешника“ на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, они сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать», — говорил Зеленский в декабре 2025 года.

На днях президент Зеленский снова вспомнил об «Орешнике» в Беларуси и заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы он там не заработал.

«Там (в Беларуси — ред.) уже полностью или частично есть „Орешник“. Там подготовительные, технические работы сделаны. Потому что „Орешник“ — это не антенны уже. Мы сделали все, чтобы антенны не работали. Мы точно сделаем все, чтобы „Орешник“ даже не начал работать. Это нам угроза. И мы хотим задействовать все инструменты, чтобы этого не произошло. Если в России получится вовлечь в эту войну снова Беларусь — это будет большая трагедия», — сказал глава государства.

Лукашенко мало «Орешника»: хочет «обычных Градов»

Вчера, 10 февраля, Александр Лукашенко заявил, что его страна запускает производство боеприпасов. Речь идет о 152-мм артиллерийских снарядах, боеприпасах для РСЗО типа «Град», а также выстрелах для гранатометов.

«По-прежнему во время войны в Украине мы видим, что большую роль играют обычные средства вооружения — артиллерия, 152-миллиметровые боеприпасы к ней, а также очень эффективно себя зарекомендовали установки „Град“… Поэтому приняли решение строить у нас соответствующие производства, которые смогут выпускать достаточное количество боєприпасів», — заявив білоруський диктатор.

Лукашенко похвастался, что Беларусь также уже наладила производство собственных патронов.

На Западе традиционно «озабочены», но разводят руками

Общая позиция Запада, в том числе США, серьезная обеспокоенность развертыванием таких систем вблизи границ НАТО и Украины, поскольку это изменяет военно-стратегический баланс в регионе.

Некоторые западные чиновники в комментарии Reuters выразили скептицизм по поводу возможностей «Орешника». Один американский чиновник заявил, что это оружие не рассматривается как изменяющее правила игры на поле боя.

В то же время, в издании признают, что размещение «Орешника» в Беларуси имеет целью усилить способность Москвы наносить удары по целям по всей Европе в случае войны. Этот шаг позволил бы российским ядерным ракетам поскорее достигать европейских целей в любой войне.

«Этот очень умышленный акт бряцания ядерным оружием подчеркнул постоянную роль Беларуси в военной машине Владимира Путина в то время, когда Минск также стремится улучшить связи с администрацией Трампа», — добавили в Atlantic Council.

Дипломат, посол Украины в Минске в 2010–2011 годах Роман Бессмертный уверен: «Орешник» в Беларуси — это сигнал, в первую очередь, для Европы и США.

По его словам, если этот объект и находится на территории Беларуси, то он будет применяться не против Украины.

«А это значит, если эти объекты будут размещаться в Беларуси, то их назначением является атака Европы и США. Как видите этот шум вокруг Гренландии, порожденный Россией и Китаем в том числе фактом размещения ракетного комплекса „Орешник“ на территории Беларуси… Что касается вероятности применения „Орешника“ с территории Беларуси, то технические характеристики не дают такой возможности это сделать. А сигнал с определенными лязганиями оружия для Европы и США здесь на поверхности, он очевиден», — подытожил дипломат.

Напомним, что 5 февраля 2026 официально прекратил действие договор New START — последний правовой «предохранитель», сдерживавший ядерные аппетиты Вашингтона и Москвы.

Это увеличило риск новой гонки вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами мира на фоне растущей глобальной нестабильности.