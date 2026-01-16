Блэкаут и морозы до конца января: какие меры принимает правительство для спасения страны

Из-за вражеских обстрелов в Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике / © pixabay.com

Реклама

Энергосистема Украины оказалась в критическом состоянии: из-за непрекращающихся атак России и сильных морозов дефицит мощности превысил 35%.

Пока энергетики восстанавливают поврежденные объекты, в столице и регионах вводят строгие меры экономии — от отключения наружной рекламы до изменения графиков обучения в школах.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Украина не может покрыть более трети потребностей в электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что восстановление объектов энергетики происходит после каждого российского удара. Однако, более трети потребностей в электроэнергии Украина не может покрыть.

По его словам, вчера (15 января — Ред.) потребление электроэнергии в Украине было 18 ГВт, а возможности системы — только 11 ГВт. Впрочем, акцентировал он, «вчера было так, но каждый день что-то восстанавливается». Подробности работ он не рассказал, чтобы избежать новых атак.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

«Конкретно где восстанавливается, говорить не буду, потому что как только кто-то что-то говорит об этом или где-то что-то вылезает в соцсети, в телеграммах, туда бьют снова и снова», — подчеркнул украинский лидер.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не пострадала от атак россиян.

Реклама

Кроме того, он отметил, что многие регионы провалили подготовку к зиме.

По его словам, самая сложная энергетическая ситуация сложилась в Киеве, в Одесской области и прифронтовых громадах.

Последствия российского обстрела украинской энергетической инфраструктуры / © Associated Press

Морозы будут только усиливаться: что прогнозируют синоптики

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что эти выходные в Украине (17-18 января) будут холодными. На дорогах ожидается гололедица.

В то же время она отметила, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.

Реклама

«В дальнейшем морозы в Украине будут продолжаться. По предварительным прогнозам, до конца января», — добавила Диденко.

Между тем руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что потепления в Украине в ближайшее время ожидать не стоит. По его словам, в стране в дальнейшем будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды существенно не изменится.

По словам синоптиков, потепления в Украине в ближайшее время ожидать не стоит / © Unsplash

По предварительным расчетам и модельным прогнозам, Украина будет оставаться в сухом континентальном воздухе с сильными морозами до 25 января.

«На потепление можно рассчитывать только при условии ослабления позиций этой горы холода», — добавил синоптик.

Реклама

В свою очередь, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью "OBOZ.UA" рассказала, что перспектив на повышение температурыв большинстве регионов пока нет.

«Каких-то изменений в течение второй декады января, то есть до 20-х чисел, и даже в начале третьей декады пока нет», — сообщила синоптик.

Бизнес призывают выключить наружную рекламу

В Украине официально введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за последствий российских обстрелов.

Министр энергетики Денис Шмыгаль призвал бизнес выключить рекламные вывески для экономии электроэнергии на нужды населения.

Реклама

Министр энергетики Денис Шмыгаль / © Associated Press

«Отдельно обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой выключить наружную рекламу: подсветки, экраны и другие большие энергоемкие конструкции. Если есть лишняя энергия, вместо яркой рекламы отдайте ее людям», — призвал министр.

Тем временем в Киеве вводят строгий режим экономии электроэнергии на наружное освещение. Новые ограничения вступают в силу с 16 января.

Согласно распоряжению властей,меры коснутся всех - жилых районов и бизнес-зон. Следовательно:

уличное освещение сделают значительно тусклее — включат только на 20% от мощности.

где свет нельзя сделать тусклее, будет гореть только каждый второй фонарь.

декоративную подсветку домов включать не будут.

Также бизнес и владельцы зданий должны выключить:

Реклама

подсветку фасадов;

освещение рекламы;

световые вывески.

В Киевской городской государственной администрации объясняют, что это вынужденные меры, чтобы сохранить электроэнергию и избежать больших отключений.

Как правительство пытается стабилизировать ситуацию со светом

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что для преодоления энергокризиса был создан специальный штаб по ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Киева и области, который уже работает в круглосуточном режиме.

Власть увеличивает количество «Пунктов несокрушимости», прежде всего в Киеве, и перераспределяет ресурсы.

Также Украина привлекает международную помощь и наращивает импорт электроэнергии из ЕС до 2,3 ГВт.

Реклама

Премьер Юлия Свириденко заявила, что Кабмин может причислить жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры. Это означает, что в таких домах не будут отключать свет.

Премьер-министр Юлия Свириденко

«Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев», — сказала она.

Школьники уйдут на дополнительные каникулы или будут учиться дистанционно

В то же время правительство приняло новые решения относительно учебного процесса. Министерство образования и науки (МОН) совместно с КГГА получили поручение продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

В то же время это решение не касается детских садов, которые будут работать в обычном режиме, чтобы не отрывать родителей от работы.

Реклама

Школьники уйдут на дополнительные каникулы или будут учиться дистанционно / © iStock

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что школьники уходят на двухнедельные каникулы, которые начнутся 19 января и завершатся 1 февраля.

«Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем учебный год в школах завершится не позднее 1 июля», — отметил Кличко.

Также, по словам Юлии Свириденко, в других регионах страны местные власти должны самостоятельно выбрать формат обучения: либо перевести заведения на дистанционку, либо так же ввести каникулы до начала февраля.

Окончательный выбор будет зависеть от безопасности и наличия света в каждой области, поскольку правительство пытается максимально уменьшить нагрузку на энергосистему.

Реклама

Как готовить еду во время отключений света и воды

Даже в условиях блэкаута можно организовать сытное и безопасное питание, если придерживаться рекомендаций ГСЧС и экспертов.

Прежде всего следует сформировать запас продуктов длительного хранения, например консервы, орехи, сухофрукты, хлебцы и пищу, не требующую варки. В первую очередь следует употреблять продукты, которые быстро портятся, помня, что закрытый холодильник держит температуру до 4 часов, а морозилка — до двух суток.

Многие крупы можно готовить методом запаривания: кускус настаивается 15 минут, гречка — от 30 минут до 5 часов, а ячневая крупа и хлопья — до 2 часов. Для приготовления горячих обедов идеально подходит сублимированная еда в пакетах, которую достаточно залить заранее подготовленным в термосе кипятком.

Использование туристических горелок в помещении разрешается только для разогрева пищи при условии постоянного проветривания и соблюдения правил пожарной безопасности: баллоны должны быть сертифицированными, их следует держать подальше от солнца и обязательно отсоединять после работы.

Реклама

На открытом воздухе можно использовать мангал или гриль, однако огонь нельзя оставлять без присмотра, а рядом всегда должны быть вода или огнетушитель.

Кроме еды, важно позаботиться о запасе питьевой воды, который необходимо обновлять каждые 10 дней.

Чтобы блюда дольше сохраняли тепло, специалисты советуют накрывать их одеялом, а в случае дефицита воды — готовить простые салаты или еду в одной посуде.

Ранее ТСН.ua писал о том, как согреться ночью когда нет отопления. Главная стратегия выживания в таких условиях заключается не столько в поиске внешнего тепла, сколько в максимально эффективном сохранении собственной энергии тела. Важно превратить спальное место в своеобразный многослойный термос, который заблокирует выход тепла наружу и защитит вас от холодного воздуха спальни.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.