Блекаут из-за обстрелов: может ли исчезнуть газ в домах украинцев из-за обесточивания

Газовики готовы к работе в условиях длительного отсутствия электроснабжения.
В газоснабжающих компаниях Украины предусмотрены разные способы реагирования на вероятный длительный блекаут зимой из-за вражеских обстрелов энергетических объектов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
По его словам, газовики готовятся к разным сценариям.
"Мы просчитали возможности работы наших объектов без подачи электроэнергии 24 часа, 48 часов, 72 часа. Различные разработаны сценарии... Также у нас предусмотрен сценарий реагирования", — подчеркнул он.
Алексей Чернышев отметил, что в случае обстрелов предусмотрена базовая защита, в том числе "комплексная защита наших объектов, которые занимаются добычей [газа]".
"Должны предусматривать определенные внештатные ситуации, на которые мы будем реагировать", — подытожил он.
Напомним, Украина готовится, что в ближайшее время Россия начнет атаковать энергетические объекты.
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