Блекаут из-за обстрелов: может ли исчезнуть газ в домах украинцев из-за обесточивания

Газовики готовы к работе в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

В газоснабжающих компаниях Украины предусмотрены разные способы реагирования на вероятный длительный блекаут зимой из-за вражеских обстрелов энергетических объектов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, газовики готовятся к разным сценариям.

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"Мы просчитали возможности работы наших объектов без подачи электроэнергии 24 часа, 48 часов, 72 часа. Различные разработаны сценарии... Также у нас предусмотрен сценарий реагирования", — подчеркнул он.

Алексей Чернышев отметил, что в случае обстрелов предусмотрена базовая защита, в том числе "комплексная защита наших объектов, которые занимаются добычей [газа]".

"Должны предусматривать определенные внештатные ситуации, на которые мы будем реагировать", — подытожил он.

Напомним, Украина готовится, что в ближайшее время Россия начнет атаковать энергетические объекты.

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