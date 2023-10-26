Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Блекаут из-за обстрелов: может ли исчезнуть газ в домах украинцев из-за обесточивания

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3258
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блекаут из-за обстрелов: может ли исчезнуть газ в домах украинцев из-за обесточивания

Фото: pixabay.com

Газовики готовы к работе в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

В газоснабжающих компаниях Украины предусмотрены разные способы реагирования на вероятный длительный блекаут зимой из-за вражеских обстрелов энергетических объектов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, газовики готовятся к разным сценариям.

"Мы просчитали возможности работы наших объектов без подачи электроэнергии 24 часа, 48 часов, 72 часа. Различные разработаны сценарии... Также у нас предусмотрен сценарий реагирования", — подчеркнул он.

Алексей Чернышев отметил, что в случае обстрелов предусмотрена базовая защита, в том числе "комплексная защита наших объектов, которые занимаются добычей [газа]".

"Должны предусматривать определенные внештатные ситуации, на которые мы будем реагировать", — подытожил он.

Напомним, Украина готовится, что в ближайшее время Россия начнет атаковать энергетические объекты.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3258
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация