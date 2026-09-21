Блэкаут может парализовать громады за сутки: Шуляк назвала критические цифры

Пункт несокрушимости (иллюстративное фото) / © Getty Images

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Почти треть украинских громад и каждый второй крупный город не смогут обеспечить даже базовые критические услуги в течение суток этой зимой в случае блэкаутов.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет «РБК-Украина».

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В настоящее время резервными источниками питания в среднем обеспечено 67% критических объектов. В то же время более 72 часов автономной работы по всем девяти базовым услугам одновременно способны обеспечить только 4% громад.

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Ситуацию осложняет нехватка горючего. У 78% громад нет достаточных запасов, а топливо для генераторов и котельных остается самой распространенной потребностью местных властей — на него приходится 48% всех запросов.

По словам Шуляк, прежде всего, необходимо провести аудит мощности имеющихся генераторов и сравнить ее с реальной нагрузкой на объекты.

«Прежде всего, необходимо провести аудит мощности имеющихся генераторов против реальной нагрузки объектов, внедрить протоколы очередности нагрузки и отдельно сосредоточиться на водоканалах и насосных станциях», — отметила она.

Как предлагают решить проблему с горючим

Во избежание кризиса предлагается заранее создавать областные резервы горючего и определить четкие приоритеты его снабжения. Прежде всего, топливо должно поступать в больницы, водоканалы и школьные котельные.

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Также громадам рекомендуют заключать меморандумы с местными топливными компаниями, в которых заранее будут фиксироваться объемы, цены и условия поставки во время блэкаутов.

«Такие меморандумы могут фиксировать, куда и каким громадам поставлять топливо в случае блэкаута, по какой цене и на каких условиях, и компании будут заранее понимать свою роль в кризисной ситуации», — пояснила Шуляк.

Часть резервуаров для хранения горючего предлагают получить за счет доноров. Небольшие сельские громады могут объединять свои запасы под координацией областных военных администраций.

Не все громады знают количество жителей уязвимых категорий

Еще одной проблемой остается отсутствие точных данных о людях, нуждающихся в помощи во время длительных отключений.

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По результатам опроса, 34% громад не знают точного количества уязвимых жителей, которых они не смогут поддержать самостоятельно. Основной причиной называют отсутствие единого местного реестра.

По словам Шуляк, такой реестр должен быть связан с конкретным планом действий — от эвакуации до доставки воды и лекарств.

Данные получили во время опроса «Готовность громад к зиме 2026/27», который с 1 по 11 сентября проводил аналитический центр We Build Ukraine.

В опросе анонимно приняло участие 145 громад из 24 областей Украины и Киева. Наибольшую часть респондентов составляли громады из центра страны — 46%, прифронтовых территорий — 32%, западных областей — 22%.

Напомним, у Зеленского считают, что предстоящая зима в Украине будет тяжелой из-за вероятных атак России по объектам критической инфраструктуры. Сергей «Флэш» Бескрестнов призвал граждан не медлить и позаботиться об автономном энергоснабжении своих домов уже сейчас, пока на рынке нет ажиотажа.

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