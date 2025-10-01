- Дата публикации
Блэкаут на ЧАЭС: есть ли выброс радиации
В Минэнерго рассказали об уровне радиации на ЧАЭС после трехчасового блэкаута.
Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС было восстановлено полностью.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
«Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской атомной станции, обесточенных из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич, полностью восстановлено», — говорит министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
По ее словам, уровень радиации на объекте не превышает контрольные уровни. Угроз для населения нет. Министр поблагодарила энергетики за «молниеносную и эффективную работу».
Напомним, что сегодня город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ. Из-за обстрела электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блэкауте.
Президент Зеленский рассказал, что блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции длился более трех часов.