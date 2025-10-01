Блэкаут на ЧАЭС: есть ли выброс радиации

ЧАЭС / © ТСН.ua

Реклама

Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС было восстановлено полностью.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

«Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской атомной станции, обесточенных из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич, полностью восстановлено», — говорит министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Реклама

По ее словам, уровень радиации на объекте не превышает контрольные уровни. Угроз для населения нет. Министр поблагодарила энергетики за «молниеносную и эффективную работу».

Напомним, что сегодня город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ. Из-за обстрела электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блэкауте.

Президент Зеленский рассказал, что блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции длился более трех часов.