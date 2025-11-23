Блекаут на Черниговщине: россияне уничтожили ключевой блок генерации в области

Отключение света

Украина столкнулась с самой холодной и тяжелой зимой с 2022 года из-за интенсивных российских атак на энергосистему. В Черниговской области ситуация одна из худших: здесь был уничтожен один из последних блоков генерации, из-за чего жители остаются без электричества и отопления до 14 часов в сутки.

Об этом пишет The Guardian.

Уничтожение генерации

Две недели назад россияне целенаправленно уничтожили один из последних энергетических объектов Черниговской области. Хотя местная энергетическая компания «Черниговоблэнерго» построила вокруг подстанции две защитные стены из бетона и песка, отсутствие крыши и финансирование на подземное строительство сделало ее уязвимой.

В течение трех дней комплекс подвергался атакам вражеских дронов. Попытки украинских военных сбить дроны из стрелкового оружия оказались безуспешными.

По словам руководства облэнерго, объект восстановлению не подлежит.

«Россияне пытаются создать полный блекаут для гражданского населения. Здесь нет ничего военного. Это умышленный геноцид против мирных людей», - отметил представитель энергокомпании.

Жизнь во тьме

Чернигов сейчас является одним из наиболее пострадавших регионов рядом с Сумской и Харьковской областями. Местные жители говорят, что живут без света по 14 часов в день. Из-за отсутствия электричества не работают лифты в многоэтажках и подающие воду электрические насосы, поэтому выше четвертого этажа воды нет.

Люди вынуждены пользоваться фонариками, не могут планировать бытовые дела и вынуждены собираться в «пунктах несокрушимости» для зарядки гаджетов и обогрева.

«Россия – террористическая страна. Они не могут победить нас по военному пути, поэтому решили убить нас холодом и оставить без воды», — прокомментировал ситуацию местный житель Адам Давыденко.

Ситуация также усугубляется для больниц, где часто отменяются несрочные операции из-за нехватки электроэнергии, а также для семей с детьми, чье обучение нарушается постоянными отключениями и воздушными тревогами.

