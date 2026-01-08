Блэкаут на Днепропетровщине: где уже появился свет

Отключение света

Критическая инфраструктура Днепропетровской области, кроме города Павлограда, обеспечена электроэнергией после вчерашнего удара по энергетике, который привел к масштабному блэкауту.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко 8 января.

«Заживлена вся критическая инфраструктура, кроме города Павлоград, где постоянная тревога», — написал он на своей странице в Facebook.

Коваленко сообщил, что свет вернули также еще 100 тысяч клиентов.

«Динамика радует», — прокомментировал он.

Ранее гендиректор Yasno сообщил, что свет вернули 200 тысяч обесточенных клиентов из 600 тысяч, которые оказались без электроснабжения из-за российской атаки.

Напомним, вечером 7 января в результате российской атаки почти полностью была обесточена Днепропетровская область.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня после массированных российских обстрелов и масштабного отключения света.