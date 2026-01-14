Блэкаут на сутки: мэр одного из городов призвал готовиться к полному отсутствию света

Блэкаут / © Getty Images

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей готовиться к худшему сценарию — полному отсутствию света в течение 24 ч. Власти уже разрабатывают план по пунктам обогрева на случай падения температуры в квартирах до +4 градусов.

Об этом Марцинкив заявил во время оперативного совещания в Ивано-Франковском городском совете, сообщает издание «Мисто».

Мэр Ивано-Франковска заявил о необходимости заранее подготовить город к сценарию полного блэкаута, который может длиться до суток.

"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы», — подчеркнул Марцинкив.

Он отметил, что при длительном отсутствии электроснабжения температура в домах может снизиться до опасного уровня, поэтому городу необходим четкий и понятный алгоритм действий для жителей.

«У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать», — подчеркнул городской голова.

При обсуждении участники совещания отдельно сосредоточились на работе пунктов обогрева. Марцинкив акцентировал, что они должны действовать не на бумаге, а фактически — с обеспеченными генераторами, горючим, горячими напитками, печеньем и другими базовыми потребностями.

Среди возможных локаций для размещения таких пунктов рассматривают учебные заведения, в частности школы, которые в случае чрезвычайной ситуации можно быстро переоборудовать для временного приюта людей.

Прогнозы относительно ситуации со светом в Украине

Напомним, эксперт Владимир Омельченко предупредил, что стабилизации энергосистемы до конца зимы ждать не стоит, поскольку постоянные удары РФ физически истощают сеть быстрее, чем идут ремонты. Он пояснил, что Кремль цинично пытается разъединить энергосистему на изолированные острова, чтобы спровоцировать хаос и заставить Украину к капитуляции. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где из-за дефицита электричества распространяются проблемы с отоплением. Специалист призвал не поддаваться вражеским ботам и сохранять выдержку, подчеркнув, что власть должна была уделить больше внимания альтернативным источникам для критической инфраструктуры.