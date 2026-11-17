- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Блэкаут на Запорожье: из-за российских ударов по энергетике значительная часть города и области без света
Из-за российских атак по объектам энергетической инфраструктуры значительное количество жителей Запорожья и области осталось без электроснабжения.
Значительное количество жителей Запорожья и области осталось без света в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре региона.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.
«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Ситуация под контролем, задействован план реагирования на аварии в электросетях», — написал чиновник.
В ОВА уверяют, что ситуация находится под контролем, а в регионе уже задействован специальный план реагирования на аварии в электросетях. Михаил Семикин также поблагодарил энергетики и все ответственные службы за оперативную работу.
Информация о сроках заживления уточняется.
Ранее мы писали о том, что российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Запорожье, попав в объекты промышленной инфраструктуры в трех районах города. В результате вражеской атаки один человек погиб, 11 пострадали.