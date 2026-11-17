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Значительное количество жителей Запорожья и области осталось без света в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.

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«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Ситуация под контролем, задействован план реагирования на аварии в электросетях», — написал чиновник.

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В ОВА уверяют, что ситуация находится под контролем, а в регионе уже задействован специальный план реагирования на аварии в электросетях. Михаил Семикин также поблагодарил энергетики и все ответственные службы за оперативную работу.

Информация о сроках заживления уточняется.

Ранее мы писали о том, что российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Запорожье, попав в объекты промышленной инфраструктуры в трех районах города. В результате вражеской атаки один человек погиб, 11 пострадали.

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